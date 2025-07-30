https://ria.ru/20250730/peru-2032437371.html
Перу закрывает все порты из-за угрозы цунами
Перу закрывает все порты из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Перу закрывает все порты из-за угрозы цунами
Перу закрывает все порты и пляжи из-за приближающегося цунами, сообщила администрация президента. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:08:00+03:00
2025-07-30T18:08:00+03:00
2025-07-30T18:08:00+03:00
в мире
перу
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Перу закрывает все порты и пляжи из-за приближающегося цунами, сообщила администрация президента. "В координации с местными властями закрываются порты и доступов на пляжи. Настаиваем на том, чтобы граждане соблюдали эти меры ради собственной безопасности и не приближались к прибрежным зонам", - говорится в сообщении. Речь идёт о 65 портах на всем побережье. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8.
https://ria.ru/20250730/polineziya-2032428920.html
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в мире, перу, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Перу, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Перу закрывает все порты из-за угрозы цунами
Власти Перу закрывают все порты и пляжи из-за приближающегося цунами