https://ria.ru/20250730/perm-2032359364.html

В Перми вынесли приговор по делу о похищении людей в центре реабилитации

В Перми вынесли приговор по делу о похищении людей в центре реабилитации - РИА Новости, 30.07.2025

В Перми вынесли приговор по делу о похищении людей в центре реабилитации

Фигурантам дела о похищении людей и их заточении в пермском центре реабилитации наркозависимых "Титан" назначили от 6 до 11 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:15:00+03:00

2025-07-30T14:15:00+03:00

2025-07-30T14:15:00+03:00

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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Фигурантам дела о похищении людей и их заточении в пермском центре реабилитации наркозависимых "Титан" назначили от 6 до 11 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по региону. По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 год в арендованном частном доме (реабилитационном центре "Титан") в Пермском районе за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тысяч рублей незаконно оказывали услуги людям, страдающим от алкогольной, наркотической и других зависимостей. Фигуранты не имели медицинского образования и соответствующей лицензии. "Приговором суда в зависимости от роли каждого подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в силу пока не вступил. В краевой прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму от 50 до 130 тысяч рублей. По словам представителя надзорного ведомства, в деле фигурируют директор и восемь работников реабилитационного центра "Титан". Для получения прибыли подсудимые создали некоммерческую организацию. Судебный процесс по делу рехаба "Титан" длился больше года. Заседания проходили в закрытом режиме. В зависимости от роли каждого из десяти подсудимых им были предъявлены обвинения в похищении и незаконном лишении свободы граждан (пункт "а" части 3 статьи 126 УК РФ и часть 3 статьи 127 УК РФ). Прокурор просил назначить девяти фигурантам от 8 до 12 лет колонии строгого режима. Еще один обвиняемый, по информации местных СМИ, в декабре заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО. На страничке реабилитационного центра указывалось, что он создан в 2009 году. Изначально "Титан" размещался в небольшом коттедже в пределах Перми и был рассчитан на группу из 12-15 человек. Срок реабилитации составлял 30 дней, за это время зависимого учили справляться со своей болезнью и жить трезво. Позднее продолжительность курса увеличили, площадь центра расширили, арендовав здание бывшей гостиницы в Пермском районе. Представители учреждения утверждали, что после прохождения курса в "Титане" от зависимостей избавились около 70% подопечных.

https://ria.ru/20250516/dagestan-2017442398.html

https://ria.ru/20250729/vsu-2032163279.html

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происшествия, россия, пермский район, пермь