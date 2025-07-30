https://ria.ru/20250730/pensiya-2032259018.html

Депутат Госдумы рассказал о пересчете пенсий с 1 августа

Депутат Госдумы рассказал о пересчете пенсий с 1 августа - РИА Новости, 30.07.2025

Депутат Госдумы рассказал о пересчете пенсий с 1 августа

Соцфонд с 1 августа автоматически начнет перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:44:00+03:00

2025-07-30T03:44:00+03:00

2025-07-30T03:55:00+03:00

общество

россия

алексей говырин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Соцфонд с 1 августа автоматически начнет перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин."С 1 августа 2025 года Социальный фонд России начнёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Основанием для этого станет информация о трудовой деятельности граждан в 2024 году и суммах страховых взносов, перечисленных работодателями. Самое важное: всё произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился, и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему", — сказал он.По словам парламентария, процедура базируется на системе пенсионных коэффициентов и зависит от суммы страховых взносов."Но даже если человек заработал больше, прибавка не может превысить установленный лимит — три коэффициента. В 2025 году один балл оценивается в 145 рублей 69 копеек, а значит, максимум, на который может увеличиться пенсия с августа, составляет 437 рублей семь копеек. Именно эту сумму получат те, за кого поступили взносы, соответствующие трём пенсионным коэффициентам", — отметил собеседник агентства. При этом, уточнил депутат, смысл нововведения — не в единовременном росте выплат, а в учете факта продолжающейся трудовой деятельности. Формально пенсия остается фиксированной, но ежегодно 1 августа ее могут корректировать, если человек не прекращает работать, добавил он. "Отдельный интерес представляет ситуация с увольнением. После завершения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех тех повышений, которые применялись к пенсиям неработающих за время его трудоустройства. Фиксированная часть также подлежит восстановлению. Но здесь важен нюанс: перерасчёт начнётся только с месяца, следующего за увольнением, и чтобы получить выплаты без задержек, лучше уходить в последний день месяца", — добавил парламентарий. Как пояснил Говырин, расчеты основаны на данных индивидуального (персонифицированного) учета, причем в каждом случае сумма рассчитывается персонально, а сведения о перерасчете можно отследить через выписку в личном кабинете на портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20250620/indeksatsiya-2024077325.html

https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия