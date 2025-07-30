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Суд в Армении признал водителя кортежа Пашиняна виновным в ДТП - РИА Новости, 30.07.2025
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10:08 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/pashinyan-2032295960.html
Суд в Армении признал водителя кортежа Пашиняна виновным в ДТП
Суд в Армении признал водителя кортежа Пашиняна виновным в ДТП - РИА Новости, 30.07.2025
Суд в Армении признал водителя кортежа Пашиняна виновным в ДТП
Суд в Армении признал виновным Арама Навасардяна - водителя из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 2022 году Навасардян сбил насмерть беременную РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:08:00+03:00
2025-07-30T10:08:00+03:00
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Суд в Армении признал виновным Арама Навасардяна - водителя из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 2022 году Навасардян сбил насмерть беременную женщину, заявил судья Карен Вархоян. В конце апреля 2022 года в соцсетях появились видеокадры аварии, на которых полицейская машина сбивает беременную женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна в центре Еревана. При этом водитель автомобиля после столкновения продолжил движение, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей. Автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее. "Признать Арама Навасардяна виновным по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "оставление места ДТП", - заявил судья, оглашая вердикт. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мера наказания в отношении подсудимого будет установлена позднее, до этого фигурант останется под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20250728/otpusk-2031839228.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Суд в Армении признал водителя кортежа Пашиняна виновным в ДТП

Суд в Армении признал виновным сбившего беременную водителя кортежа Пашиняна

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Суд в Армении признал виновным Арама Навасардяна - водителя из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 2022 году Навасардян сбил насмерть беременную женщину, заявил судья Карен Вархоян.
В конце апреля 2022 года в соцсетях появились видеокадры аварии, на которых полицейская машина сбивает беременную женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна в центре Еревана. При этом водитель автомобиля после столкновения продолжил движение, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей. Автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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28 июля, 09:13
"Признать Арама Навасардяна виновным по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "оставление места ДТП", - заявил судья, оглашая вердикт.
Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мера наказания в отношении подсудимого будет установлена позднее, до этого фигурант останется под подпиской о невыезде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна
22 июля, 22:55
 
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