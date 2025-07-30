https://ria.ru/20250730/panda-2032364896.html

Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения

Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения - РИА Новости, 30.07.2025

Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения

Торт весом 15 килограммов подарили панде Диндин в честь дня рождения в Московском зоопарке в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:21:00+03:00

2025-07-30T14:21:00+03:00

2025-07-30T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торт весом 15 килограммов подарили панде Диндин в честь дня рождения в Московском зоопарке в среду, передает корреспондент РИА Новости. Панда Диндин появилась в Московском зоопарке вместе с пандой Жуи в начале мая 2019 года. Животных из провинции Сычуань передал на временное содержание Китай, медведи будут находиться в зоопарке 15 лет. "Торт сделан специально, с любовью нашими сотрудниками изо льда, бамбука, разных вкусняшек: морковь, яблоко, сладкий картофель. И это не просто игрушка для них, это еще и (развивает. — Прим. ред.) навыки, чтобы они увлекались и делали то, что они делают в природе. Искали, ломали, рвали и, естественно, удивлялись тому, что мы им приготовим. Поэтому я уверена, что Диндин будет в восторге", — рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В торжественном мероприятии также приняли участие супруга Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации госпожа Гао Янь и советник-посланник по культуре Посольства КНР в России господин Фэн Литао. "Пользуясь случаем, хотел выразить глубокую благодарность нашим коллегам из зоопарка Москвы за их прекрасную работу, за то, что наши китайские большие панды здесь так прекрасно растут. <…> Конечно, желаю (Диндин. — Прим. ред.) хорошего настроения, чтобы еще лучше росла. Было бы хорошо, чтобы, кроме Катюши, у них был еще один детеныш", — сказал господин Литао. Кроме того, зоопарк подготовил праздничную программу для гостей: диджей и аниматоры, танцоры школы "Тодес" провели флешмоб для юных гостей зоосада, а ростовая кукла панды встречала посетителей у входа. Ребята могли поучаствовать в викторине и узнать больше об особенностях жизни панд. Зрители также увидели танец Дракона под ритмы живых барабанов. После чего состоялось праздничное шествие с Драконом к павильону "Фауна Китая", где живут большие панды, чтобы торжественно вручить подарок имениннице. С 28 июля по 3 августа столичный зоосад празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось девять лет, а маме Катюши, панде Диндин, — восемь лет.

https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html

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китай, сычуань, россия, светлана акулова, московский зоопарк