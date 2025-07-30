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Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения - РИА Новости, 30.07.2025
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Хорошие новости
 
14:21 30.07.2025 (обновлено: 19:38 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/panda-2032364896.html
Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения
Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения - РИА Новости, 30.07.2025
Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения
Торт весом 15 килограммов подарили панде Диндин в честь дня рождения в Московском зоопарке в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:21:00+03:00
2025-07-30T19:38:00+03:00
хорошие новости
китай
сычуань
россия
светлана акулова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торт весом 15 килограммов подарили панде Диндин в честь дня рождения в Московском зоопарке в среду, передает корреспондент РИА Новости. Панда Диндин появилась в Московском зоопарке вместе с пандой Жуи в начале мая 2019 года. Животных из провинции Сычуань передал на временное содержание Китай, медведи будут находиться в зоопарке 15 лет. "Торт сделан специально, с любовью нашими сотрудниками изо льда, бамбука, разных вкусняшек: морковь, яблоко, сладкий картофель. И это не просто игрушка для них, это еще и (развивает. — Прим. ред.) навыки, чтобы они увлекались и делали то, что они делают в природе. Искали, ломали, рвали и, естественно, удивлялись тому, что мы им приготовим. Поэтому я уверена, что Диндин будет в восторге", — рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В торжественном мероприятии также приняли участие супруга Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации госпожа Гао Янь и советник-посланник по культуре Посольства КНР в России господин Фэн Литао. "Пользуясь случаем, хотел выразить глубокую благодарность нашим коллегам из зоопарка Москвы за их прекрасную работу, за то, что наши китайские большие панды здесь так прекрасно растут. &lt;…&gt; Конечно, желаю (Диндин. — Прим. ред.) хорошего настроения, чтобы еще лучше росла. Было бы хорошо, чтобы, кроме Катюши, у них был еще один детеныш", — сказал господин Литао. Кроме того, зоопарк подготовил праздничную программу для гостей: диджей и аниматоры, танцоры школы "Тодес" провели флешмоб для юных гостей зоосада, а ростовая кукла панды встречала посетителей у входа. Ребята могли поучаствовать в викторине и узнать больше об особенностях жизни панд. Зрители также увидели танец Дракона под ритмы живых барабанов. После чего состоялось праздничное шествие с Драконом к павильону "Фауна Китая", где живут большие панды, чтобы торжественно вручить подарок имениннице. С 28 июля по 3 августа столичный зоосад празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось девять лет, а маме Катюши, панде Диндин, — восемь лет.
https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html
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китай, сычуань, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Китай, Сычуань, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Диндин из Московского зоопарка подарили торт в честь дня рождения

В Московском зоопарке панде Диндин подарили торт весом 15 килограммов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПанда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке
Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торт весом 15 килограммов подарили панде Диндин в честь дня рождения в Московском зоопарке в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Панда Диндин появилась в Московском зоопарке вместе с пандой Жуи в начале мая 2019 года. Животных из провинции Сычуань передал на временное содержание Китай, медведи будут находиться в зоопарке 15 лет.
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"Торт сделан специально, с любовью нашими сотрудниками изо льда, бамбука, разных вкусняшек: морковь, яблоко, сладкий картофель. И это не просто игрушка для них, это еще и (развивает. — Прим. ред.) навыки, чтобы они увлекались и делали то, что они делают в природе. Искали, ломали, рвали и, естественно, удивлялись тому, что мы им приготовим. Поэтому я уверена, что Диндин будет в восторге", — рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В торжественном мероприятии также приняли участие супруга Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации госпожа Гао Янь и советник-посланник по культуре Посольства КНР в России господин Фэн Литао.
"Пользуясь случаем, хотел выразить глубокую благодарность нашим коллегам из зоопарка Москвы за их прекрасную работу, за то, что наши китайские большие панды здесь так прекрасно растут. <…> Конечно, желаю (Диндин. — Прим. ред.) хорошего настроения, чтобы еще лучше росла. Было бы хорошо, чтобы, кроме Катюши, у них был еще один детеныш", — сказал господин Литао.
Кроме того, зоопарк подготовил праздничную программу для гостей: диджей и аниматоры, танцоры школы "Тодес" провели флешмоб для юных гостей зоосада, а ростовая кукла панды встречала посетителей у входа. Ребята могли поучаствовать в викторине и узнать больше об особенностях жизни панд.
Зрители также увидели танец Дракона под ритмы живых барабанов. После чего состоялось праздничное шествие с Драконом к павильону "Фауна Китая", где живут большие панды, чтобы торжественно вручить подарок имениннице.
С 28 июля по 3 августа столичный зоосад празднует дни рождения любимых больших панд. Жуи, папе Катюши, исполнилось девять лет, а маме Катюши, панде Диндин, — восемь лет.
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