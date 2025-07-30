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Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь обзавестись потомством - РИА Новости, 30.07.2025
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14:18 30.07.2025 (обновлено: 16:03 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/panda-2032360677.html
Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь обзавестись потомством
Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь обзавестись потомством - РИА Новости, 30.07.2025
Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь обзавестись потомством
Панда Диндин из Московского зоопарка в следующем году может вновь стать мамой, её организм перестраивается и готов к этому процессу, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:18:00+03:00
2025-07-30T16:03:00+03:00
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светлана акулова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Панда Диндин из Московского зоопарка в следующем году может вновь стать мамой, её организм перестраивается и готов к этому процессу, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.В 2023 году Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей."Характер у Диндин немножечко поменялся. Она стала еще строже, она серьезная деловая дама у нас. Сейчас ее организм полностью перестраивается, и мы видим, что в следующем году она уже готова стать еще раз мамой. Если китайские партнеры наши разрешат, то они (панды Диндин и Жуи - ред.) в следующем году будут соединены", - рассказала Акулова во время церемонии вручения подарка Диндин в честь её дня рождения в среду.Директор отметила, что существует рабочая группа в рамках соглашения научной программы с КНР, которая состоит из сотрудников разных реабилитационных центров, ветеринарных врачей, представителей министерства природы и лесного хозяйства. Они дают советы и консультируют сотрудников Московского зоопарка в вопросе содержания панд."Диндин оказалась невероятной мамой (для Катюши - ред.). Она привила все инстинкты так, если бы они жили в природе. Человек вообще не имел отношения к воспитанию Катюши, поэтому она воспитывалась так, как требовалось научной программой. Я считаю, что мы выполнили на 100% программу природоохранную, по которой мы сотрудничаем с Китаем. Наши китайский коллеги приезжали и ставили высокую оценку (нашей работе - ред.)", - добавила Акулова.В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
https://ria.ru/20250726/yak-2031586786.html
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россия, китай, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Китай, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь обзавестись потомством

Панда Диндин из Московского зоопарка в следующем году может вновь стать мамой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Диндин в вольере Московского зоопарка
Панда Диндин в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Панда Диндин в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Панда Диндин из Московского зоопарка в следующем году может вновь стать мамой, её организм перестраивается и готов к этому процессу, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
В 2023 году Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей.
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"Характер у Диндин немножечко поменялся. Она стала еще строже, она серьезная деловая дама у нас. Сейчас ее организм полностью перестраивается, и мы видим, что в следующем году она уже готова стать еще раз мамой. Если китайские партнеры наши разрешат, то они (панды Диндин и Жуи - ред.) в следующем году будут соединены", - рассказала Акулова во время церемонии вручения подарка Диндин в честь её дня рождения в среду.
Директор отметила, что существует рабочая группа в рамках соглашения научной программы с КНР, которая состоит из сотрудников разных реабилитационных центров, ветеринарных врачей, представителей министерства природы и лесного хозяйства. Они дают советы и консультируют сотрудников Московского зоопарка в вопросе содержания панд.
"Диндин оказалась невероятной мамой (для Катюши - ред.). Она привила все инстинкты так, если бы они жили в природе. Человек вообще не имел отношения к воспитанию Катюши, поэтому она воспитывалась так, как требовалось научной программой. Я считаю, что мы выполнили на 100% программу природоохранную, по которой мы сотрудничаем с Китаем. Наши китайский коллеги приезжали и ставили высокую оценку (нашей работе - ред.)", - добавила Акулова.
В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
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