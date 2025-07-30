https://ria.ru/20250730/palestina-2032430326.html

Посол Палестины рассказал об итогах конференции в Нью-Йорке

Посол Палестины рассказал об итогах конференции в Нью-Йорке - РИА Новости, 30.07.2025

Посол Палестины рассказал об итогах конференции в Нью-Йорке

Конференция в Нью-Йорке по урегулированию на Ближнем Востоке придала импульсы для реализации двухгосударственного решения, заявил РИА Новости посол Палестины в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:38:00+03:00

2025-07-30T17:38:00+03:00

2025-07-30T17:38:00+03:00

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ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Конференция в Нью-Йорке по урегулированию на Ближнем Востоке придала импульсы для реализации двухгосударственного решения, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Безусловно", - сказал посол, отвечая на вопрос, принесла ли конференция в Нью-Йорке новые импульсы для реализации решения о двух государствах. Дипломат пояснил, что в этом сыграл роль сам факт, что многие страны заявили о готовности признать Палестину. "А во-вторых, был обозначен временной горизонт - 15 месяцев. И, наконец, создан механизм по последующему контролю. Всё это придаёт процессу новое движение", - уточнил собеседник агентства. По его словам, также очевидно, что в мире растёт беспокойство относительно действий израильского правительства. "Оно делает всё, чтобы окончательно похоронить двухгосударственное решение. Поэтому международное сообщество хочет действовать, чтобы его спасти. Потому что альтернативы этому решению нет", - уточнил Салах Абдель Шафи. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Из-за июньской эскалации на Ближнем Востоке мероприятие было перенесено на 28-30 июля. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой, нацеленной на ближневосточное урегулирование, за последние годы. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250730/glavy-2032324435.html

https://ria.ru/20250730/matvienko-2032319541.html

https://ria.ru/20250729/vershinin-2032245143.html

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в мире, палестина, нью-йорк (город), ближний восток, оон, хамас