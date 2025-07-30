https://ria.ru/20250730/ostrova-2032300422.html

В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов

В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов - РИА Новости, 30.07.2025

В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:34:00+03:00

2025-07-30T10:34:00+03:00

2025-07-30T10:34:00+03:00

госдума рф

михаил шеремет

мария захарова

командорские острова

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости эту идею, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

https://ria.ru/20250330/tramp-2008244115.html

командорские острова

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, михаил шеремет, мария захарова, командорские острова, сша, россия, в мире