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В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов
В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:34:00+03:00
2025-07-30T10:34:00+03:00
2025-07-30T10:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости ответил на идею покупки США российских Командорских островов русской пословицей про чужой каравай. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Россия не торгует своим суверенитетом и территориями. Это на Западе привыкли все мерить сделками и выгодами, а Россия – это великая держава другого толка. Фрицу могу лишь посоветовать хорошенько вникнуть в смысл русской пословицы: "На чужой каравай рот не разевай", - сказал собеседник агентства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости эту идею, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
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госдума рф, михаил шеремет, мария захарова, командорские острова, сша, россия, в мире
Госдума РФ, Михаил Шеремет, Мария Захарова, Командорские острова, США, Россия, В мире
В Госдуме высказались об идее покупки США российских Командорских островов
Депутат Шеремет ответил на идею покупки США Командорских островов пословицей