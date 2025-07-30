https://ria.ru/20250730/ostanina-2032439404.html
Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах
Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2025
Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила на заключение в правительство РФ законопроект о комплексной поддержке участников СВО в новых... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:20:00+03:00
2025-07-30T18:20:00+03:00
2025-07-30T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила на заключение в правительство РФ законопроект о комплексной поддержке участников СВО в новых регионах РФ, включая предоставление бесплатного социального жилья и приоритетного права при трудоустройстве, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Участникам CBO и членам их семей предоставляются социальные жилые помещения в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) бесплатно", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту. Там же отмечается, что жилье предоставляется по договору найма специализированного жилищного фонда и не подлежит приватизации, отчуждению, передаче по наследству или иным способом смены собственника в течение 30 лет. Однако после этого срока и при условии непрерывного проживания оно может перейти в собственность гражданина по специальному решению президента России. "Участникам СВО предоставляется приоритетное право приема на работу в государственные, муниципальные и стратегически важные предприятия новых субъектов РФ", - говорится в сопроводительных документах. В документах уточняется, что размер заработной платы для участников CBO устанавливается не ниже суммы ежемесячного дохода, получаемого военнослужащим в период участия в спецоперации, включает региональные доплаты, компенсации за развитие и восстановление территорий, а также дополнительные стимулирующие выплаты. Законопроект также предусматривает разработку спецпрограммы профессиональной подготовки и переподготовки для участников СВО и членов их семей. Как отмечает парламентарий в пояснительной записке, принятие данной инициативы позволит не только улучшить социальное благополучие семей защитников, a также положительно скажется на демографическом, трудовом и экономическом потенциале новых субъектов РФ. Останина подчеркивает, что реализация законопроекта будет способствовать скорейшей интеграции участников СВО в гражданскую жизнь через социальную стабильность, поддержку семейного уклада и активное участие в восстановлении новых регионов.
https://ria.ru/20250730/svo--2032420808.html
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах
Останина направила в кабмин проект о поддержке участников СВО в новых регионах
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила на заключение в правительство РФ законопроект о комплексной поддержке участников СВО в новых регионах РФ, включая предоставление бесплатного социального жилья и приоритетного права при трудоустройстве, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Участникам CBO и членам их семей предоставляются социальные жилые помещения в новых субъектах РФ
(ДНР
, ЛНР
, Запорожская и Херсонская области
) бесплатно", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Там же отмечается, что жилье предоставляется по договору найма специализированного жилищного фонда и не подлежит приватизации, отчуждению, передаче по наследству или иным способом смены собственника в течение 30 лет. Однако после этого срока и при условии непрерывного проживания оно может перейти в собственность гражданина по специальному решению президента России.
"Участникам СВО предоставляется приоритетное право приема на работу в государственные, муниципальные и стратегически важные предприятия новых субъектов РФ", - говорится в сопроводительных документах.
В документах уточняется, что размер заработной платы для участников CBO устанавливается не ниже суммы ежемесячного дохода, получаемого военнослужащим в период участия в спецоперации, включает региональные доплаты, компенсации за развитие и восстановление территорий, а также дополнительные стимулирующие выплаты.
Законопроект также предусматривает разработку спецпрограммы профессиональной подготовки и переподготовки для участников СВО и членов их семей.
Как отмечает парламентарий в пояснительной записке, принятие данной инициативы позволит не только улучшить социальное благополучие семей защитников, a также положительно скажется на демографическом, трудовом и экономическом потенциале новых субъектов РФ. Останина подчеркивает, что реализация законопроекта будет способствовать скорейшей интеграции участников СВО в гражданскую жизнь через социальную стабильность, поддержку семейного уклада и активное участие в восстановлении новых регионов.