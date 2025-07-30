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Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру - РИА Новости, 30.07.2025
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12:03 30.07.2025 (обновлено: 17:11 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/opros-2032316610.html
Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру
Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру - РИА Новости, 30.07.2025
Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру
Почти две трети россиян поддерживают создание национального мессенджера, которым стала платформа Max, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:03:00+03:00
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общество
вциом
россия
google
мессенджер max
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти две трети россиян поддерживают создание национального мессенджера, которым стала платформа Max, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.Так, четверо из десяти (38 процентов) опрошенных однозначно поддерживают эту идею, 26 процентов ответили, что скорее поддерживают. Еще 19 процентов респондентов заявили, что тема им безразлична.О разработке в России национального мессенджера знает более половины (58 процентов) россиян, 40 процентов услышали об этом впервые. Для 55 процентов опрошенных важно, чтобы их данные хранились на российских серверах.Среди плюсов создания российского мессенджера 36 процентов респондентов назвали независимость от иностранных сервисов, 33 процента — популяризацию российских разработок, 32 процента — повышение безопасности данных пользователей. Кроме того, 53 процента опрошенных сказали, что им нравится идея, когда в одном сервисе можно не только общаться, но и платить, заказывать товары, пользоваться госуслугами.В целом из тех, кто использует мессенджеры, 85 процентов делают это для общения с близким, 49 процентов — для просмотра новостей, 47 процентов — для работы или учебы.Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 14 и 15 июля среди 2001 россиянина старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5 процента.В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
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РИА Новости
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96
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общество, вциом, россия, google, мессенджер max
Общество, ВЦИОМ, Россия, Google, Мессенджер Max
Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру

ВЦИОМ: 64% россиян поддержали идею создания национального мессенджера

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти две трети россиян поддерживают создание национального мессенджера, которым стала платформа Max, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Так, четверо из десяти (38 процентов) опрошенных однозначно поддерживают эту идею, 26 процентов ответили, что скорее поддерживают. Еще 19 процентов респондентов заявили, что тема им безразлична.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
О разработке в России национального мессенджера знает более половины (58 процентов) россиян, 40 процентов услышали об этом впервые. Для 55 процентов опрошенных важно, чтобы их данные хранились на российских серверах.
Среди плюсов создания российского мессенджера 36 процентов респондентов назвали независимость от иностранных сервисов, 33 процента — популяризацию российских разработок, 32 процента — повышение безопасности данных пользователей. Кроме того, 53 процента опрошенных сказали, что им нравится идея, когда в одном сервисе можно не только общаться, но и платить, заказывать товары, пользоваться госуслугами.
В целом из тех, кто использует мессенджеры, 85 процентов делают это для общения с близким, 49 процентов — для просмотра новостей, 47 процентов — для работы или учебы.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 14 и 15 июля среди 2001 россиянина старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5 процента.
В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.
В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
29 июля, 11:20
 
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