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В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан - РИА Новости, 30.07.2025
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11:15 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/okhota-2032308294.html
В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан
В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан - РИА Новости, 30.07.2025
В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан
Украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан, заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:15:00+03:00
2025-07-30T11:15:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан, заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. "Когда нам не хватает ребят на определенных позициях, а это, как правило, наиболее дефицитные позиции - это окопные, скажем так, и штурмовые позиции. Нам, по моему убеждению, не нужно увеличивать давление этой позорной охоты за гражданами, так называемой "бусификации" (сленговое название силовой мобилизации на Украине – ред.)", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". При этом, по мнению Мазурашу, ВСУ не смогут "закрыть дыры" на фронте с помощью "молодежного" контракта для военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, так как программа оказалась значительно менее результативной, чем ожидалось. "К сожалению, я слышал, что реальное количество тех, кто подписал контракт на предложенных условиях, значительно меньше, чем ожидалось", - заявил депутат. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан

Мазурашу: украинские военкоматы ведут позорную охоту на граждан

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан, заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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"Когда нам не хватает ребят на определенных позициях, а это, как правило, наиболее дефицитные позиции - это окопные, скажем так, и штурмовые позиции. Нам, по моему убеждению, не нужно увеличивать давление этой позорной охоты за гражданами, так называемой "бусификации" (сленговое название силовой мобилизации на Украине – ред.)", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
При этом, по мнению Мазурашу, ВСУ не смогут "закрыть дыры" на фронте с помощью "молодежного" контракта для военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, так как программа оказалась значительно менее результативной, чем ожидалось.
"К сожалению, я слышал, что реальное количество тех, кто подписал контракт на предложенных условиях, значительно меньше, чем ожидалось", - заявил депутат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
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