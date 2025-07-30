Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным
Апелляционный суд счел проведенный в июне обыск в доме Карапетяна незаконным
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.
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"Апелляционный уголовный суд констатировал нарушение прав Самвела Карапетяна", — написала она в соцсети.
Гаспарян напомнила, что решение об аресте бизнесмена принимал тот же судья, который выдал разрешение на проведение обыска в его доме в Ереване. Решение апелляционного суда подтверждает, что основания для этого отсутствовали, подчеркнула она.
"В результате обыск, проведенный в доме Самвела Карапетяна, носил незаконный характер", — заключила адвокат.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.