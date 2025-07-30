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Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным - РИА Новости, 30.07.2025
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15:42 30.07.2025 (обновлено: 16:57 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/obysk-2032395985.html
Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным
Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным - РИА Новости, 30.07.2025
Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным
Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:42:00+03:00
2025-07-30T16:57:00+03:00
армения
ереван
в мире
преследование карапетяна в армении
россия
никол пашинян
ташир
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.&quot;Апелляционный уголовный суд констатировал нарушение прав Самвела Карапетяна&quot;, — написала она в соцсети.Гаспарян напомнила, что решение об аресте бизнесмена принимал тот же судья, который выдал разрешение на проведение обыска в его доме в Ереване. Решение апелляционного суда подтверждает, что основания для этого отсутствовали, подчеркнула она."В результате обыск, проведенный в доме Самвела Карапетяна, носил незаконный характер", — заключила адвокат.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250723/karapetyan--2030781211.html
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Армения, Ереван, В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Россия, Никол Пашинян, Ташир , Самвел Карапетян, ГК "Ташир", Армянская апостольская церковь
Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным

Апелляционный суд счел проведенный в июне обыск в доме Карапетяна незаконным

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян.
«

"Апелляционный уголовный суд констатировал нарушение прав Самвела Карапетяна", — написала она в соцсети.

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Гаспарян напомнила, что решение об аресте бизнесмена принимал тот же судья, который выдал разрешение на проведение обыска в его доме в Ереване. Решение апелляционного суда подтверждает, что основания для этого отсутствовали, подчеркнула она.
"В результате обыск, проведенный в доме Самвела Карапетяна, носил незаконный характер", — заключила адвокат.

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
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АрменияЕреванВ миреПреследование Карапетяна в АрменииРоссияНикол ПашинянТаширСамвел КарапетянГК "Ташир"Армянская апостольская церковь
 
 
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