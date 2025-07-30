https://ria.ru/20250730/obysk-2032395985.html

Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным

Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным - РИА Новости, 30.07.2025

Апелляционный суд Армении признал обыск в доме Карапетяна незаконным

Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:42:00+03:00

2025-07-30T15:42:00+03:00

2025-07-30T16:57:00+03:00

армения

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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна, проведенный в июне, сообщила адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян."Апелляционный уголовный суд констатировал нарушение прав Самвела Карапетяна", — написала она в соцсети.Гаспарян напомнила, что решение об аресте бизнесмена принимал тот же судья, который выдал разрешение на проведение обыска в его доме в Ереване. Решение апелляционного суда подтверждает, что основания для этого отсутствовали, подчеркнула она."В результате обыск, проведенный в доме Самвела Карапетяна, носил незаконный характер", — заключила адвокат.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250723/karapetyan--2030781211.html

https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html

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