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Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:23:00+03:00
2025-07-30T00:23:00+03:00
2025-07-30T00:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Три вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено пять боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё один житель получил ранения. Также в управление поступили сведения о ранении гражданского лица 28 июля в населенном пункте Ясиноватая.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
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РИА Новости
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происшествия, украина, донецкая народная республика, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов