https://ria.ru/20250730/obstrely-2032248460.html

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.07.2025

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:23:00+03:00

2025-07-30T00:23:00+03:00

2025-07-30T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Три вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено пять боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё один житель получил ранения. Также в управление поступили сведения о ранении гражданского лица 28 июля в населенном пункте Ясиноватая.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, донецкая народная республика, ясиноватая