https://ria.ru/20250730/obsledovanie-2032309384.html
В Северо-Курильске учреждения образования заработают после обследования
В Северо-Курильске учреждения образования заработают после обследования - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильске учреждения образования заработают после обследования
Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта в городе Северо-Курильске не будут работать до завершения обследования после землетрясения, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:22:00+03:00
2025-07-30T11:22:00+03:00
2025-07-30T11:22:00+03:00
северо-курильск
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петропавловск-камчатский
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта в городе Северо-Курильске не будут работать до завершения обследования после землетрясения, сообщает администрация города. "Уважаемые жители Северо-Курилька! Завтра муниципальные учреждения образования, культуры и спорта до обследования зданий комиссией ГО И ЧС работать не будут", - сообщается в Telegram-канале администрации. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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северо-курильск, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Северо-Курильске учреждения образования заработают после обследования
В Северо-Курильске учреждения образования и спорта заработают после обследования