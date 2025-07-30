https://ria.ru/20250730/nyt-2032470411.html

Пентагон продолжит давать данные со спутников для прогнозирования ураганов

Пентагон продолжит давать данные со спутников для прогнозирования ураганов - РИА Новости, 30.07.2025

Пентагон продолжит давать данные со спутников для прогнозирования ураганов

Пентагон не будет ликвидировать программу, которая делает общедоступными данные со спутников, необходимые для прогнозирования ураганов, несмотря на то, что ее... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:20:00+03:00

2025-07-30T21:20:00+03:00

2025-07-30T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пентагон не будет ликвидировать программу, которая делает общедоступными данные со спутников, необходимые для прогнозирования ураганов, несмотря на то, что ее планировалось закрыть 31 июля, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, направленное изданию ведомством, и на представителя ВМС США. Газета напоминает, что речь идет о программе министерства обороны США Defense Meteorological Satellite Program (DMSP), появившейся в 1962 году. В рамках программы были запущены спутники, собирающие данные о погоде для "военного использования". Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) давно сделало эти данные доступными для общественности, по словам издания. Как подчеркивает New York Times, управление, которое хранит у себя данные со спутников, в июне заявило, что оно прекратит предоставлять общественности данные в конце месяца из-за угрозы кибербезопасности. Позже ведомство решило делиться данными до 31 июля. По словам издания, именно на конец июля перепадает пик ураганов. "Управление решило оставить программу (с данными - ред.) на неопределенный срок.... Она будет доступна, пока датчики не перестанут работать или пока программа формально не закончится в сентябре 2026 года", - передает газета со ссылкой на представителя ВМС США. Представитель подчеркнул, что управление планировало прекратить раскрытие данных в рамках программы Пентагона по модернизации. Однако после получения обратной связи от "правительственных партнеров" чиновники нашли способ, как достичь целей по модернизацией и при этом продолжать подачу данных.

https://ria.ru/20250724/nato-2031099735.html

https://ria.ru/20250702/kiberataka-2026646458.html

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в мире, сша, министерство обороны сша