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Носок Майкла Джексона ушел с молотка за более чем шесть тысяч евро

Носок Майкла Джексона ушел с молотка за более чем шесть тысяч евро - РИА Новости, 30.07.2025

Носок Майкла Джексона ушел с молотка за более чем шесть тысяч евро

Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, в среду был продан на аукционе за 6200 евро, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:31:00+03:00

2025-07-30T17:31:00+03:00

2025-07-30T17:31:00+03:00

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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, в среду был продан на аукционе за 6200 евро, сообщил телеканал BFMTV. "Станет ли он самым дорогим носком в истории? Аксессуар, который король поп-музыки носил во время своего французского турне 1997 года, был продан на аукционе в Ниме в среду, 30 июля, за 6200 евро", - сообщило СМИ. Речь идет о турне HIStory World Tour. Как отмечает телеканал, носок был найден работником сцены на стадионе "Шарль Эрманн" после концерта в Ницце 27 июня 1997 года. Для фанатов певца, скончавшегося в 2009 году, аксессуар имеет особую ценность. Этот золотистый, украшенный кристаллами аксессуар был хорошо виден зрителям во время исполнения Джексоном его знаменитой "лунной походки" под композиции Billie Jean и Beat it. Отмечается, что на первых торгах, организованных 21 июля, аксессуар певца не нашел покупателя. В аукционном доме объяснили это "недостаточной рекламой", но отметили, что дом затем получил сообщения от ряда заинтересованных коллекционеров. На торгах 30 июля стартовая цена лота составляла 2500 евро. Как напоминает телеканал, в прошлом году шляпа Джексона, в которой он впервые исполнил "лунную походку" на телешоу в 1983 году, была продана на аукционе в Париже более чем за 77 тысяч евро.

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в мире, франция, ницца, майкл джексон, музыка, аукцион