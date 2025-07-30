Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании
Норвегия и Палестина подписали меморандум, направленный на более тесный диалог
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества и более тесный диалог, сообщает норвежский МИД.
"Норвегия и Палестина подписали в Нью-Йорке меморандум о взаимопонимании. Соглашение было достигнуто после признания Норвегией Палестины как государства в мае 2024 года и знаменует собой ещё одну веху в длительных отношениях между двумя странами... Меморандум о взаимопонимании способствует укреплению сотрудничества и более тесному диалогу между Норвегией и Палестиной как на двустороннем, так и на международном уровнях", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Как отмечает ведомство, соглашение также подразумевает, что Норвегия и Палестина будут ежегодно встречаться для обсуждения вопросов сотрудничества и новых инициатив, которые страны могут реализовать совместно.
"Это соглашение является ясным выражением поддержки Норвегией права палестинского народа на самоопределение и создание независимого и демократического палестинского государства", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.