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Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 30.07.2025
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03:14 30.07.2025 (обновлено: 03:18 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/norvegija-2032257168.html
Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании
Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 30.07.2025
Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании
Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества и более тесный диалог, сообщает норвежский МИД. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:14:00+03:00
2025-07-30T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества и более тесный диалог, сообщает норвежский МИД. "Норвегия и Палестина подписали в Нью-Йорке меморандум о взаимопонимании. Соглашение было достигнуто после признания Норвегией Палестины как государства в мае 2024 года и знаменует собой ещё одну веху в длительных отношениях между двумя странами... Меморандум о взаимопонимании способствует укреплению сотрудничества и более тесному диалогу между Норвегией и Палестиной как на двустороннем, так и на международном уровнях", - говорится в пресс-релизе ведомства. Как отмечает ведомство, соглашение также подразумевает, что Норвегия и Палестина будут ежегодно встречаться для обсуждения вопросов сотрудничества и новых инициатив, которые страны могут реализовать совместно. "Это соглашение является ясным выражением поддержки Норвегией права палестинского народа на самоопределение и создание независимого и демократического палестинского государства", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде. Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html
https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html
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в мире, палестина, норвегия, франция, эспен барт эйде, кир стармер, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, Норвегия, Франция, Эспен Барт Эйде, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании

Норвегия и Палестина подписали меморандум, направленный на более тесный диалог

CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban / Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban /
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Норвегия и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества и более тесный диалог, сообщает норвежский МИД.
"Норвегия и Палестина подписали в Нью-Йорке меморандум о взаимопонимании. Соглашение было достигнуто после признания Норвегией Палестины как государства в мае 2024 года и знаменует собой ещё одну веху в длительных отношениях между двумя странами... Меморандум о взаимопонимании способствует укреплению сотрудничества и более тесному диалогу между Норвегией и Палестиной как на двустороннем, так и на международном уровнях", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Как отмечает ведомство, соглашение также подразумевает, что Норвегия и Палестина будут ежегодно встречаться для обсуждения вопросов сотрудничества и новых инициатив, которые страны могут реализовать совместно.
"Это соглашение является ясным выражением поддержки Норвегией права палестинского народа на самоопределение и создание независимого и демократического палестинского государства", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
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Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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