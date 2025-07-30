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Николаев: подготовка к строительству АСММ началась в Якутии - РИА Новости, 30.07.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
19:16 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/nikolaev-2032450081.html
Николаев: подготовка к строительству АСММ началась в Якутии
Николаев: подготовка к строительству АСММ началась в Якутии - РИА Новости, 30.07.2025
Николаев: подготовка к строительству АСММ началась в Якутии
Подготовка к строительству первой в России атомной станции малой мощности (АСММ) стартовала в Усть-Куйге Усть-Янского района Якутии, сообщил глава республики,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:16:00+03:00
2025-07-30T19:16:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подготовка к строительству первой в России атомной станции малой мощности (АСММ) стартовала в Усть-Куйге Усть-Янского района Якутии, сообщил глава республики, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Айсен Николаев. Заседание комиссии прошло в среду под председательством Николаева. Оно состоялось в преддверии 80-летия атомной промышленности России, его отметят 20 августа. Глава Якутии сказал, что все работы идут строго по согласованному графику на 2025 год несмотря на возможные сложности. Николаев считает, что в скором времени начнутся работы по возведению станции. Отмечается, что по вопросу строительства АСММ Якутия тесно сотрудничает с Росатомом. По мнению председателя комиссии Госсовета, преимущества таких станций – более быстрые сроки строительства по сравнению с традиционными АЭС, возможность многолетней эксплуатации без замены ядерного топлива, адаптивность к экстремальным климатическим и сейсмическим условиям Арктики. Николаев подчеркнул и важность объекта для Якутии. "Для региона – это сотни новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, сокращение расходов на завоз дизельного топлива, улучшение экологической обстановки", – подчеркнул глава региона во время своего вступительного слова. Николаев добавил, что проект является важным и для России в целом. "Новая станция, создаваемая впервые, будет состоять из двух реакторных установок РИТМ-200Н мощностью по 55 мегаватт каждая", – отметил председатель комиссии Госсовета по энергетике. По его мнению, одно из предназначений новой АСММ – обеспечение постоянного и надежного энергоснабжения проекта по золотодобыче на месторождении Кючус, однако значение станции выходит и за его рамки. "Уверен, что реализация этого проекта позволит не только обеспечить энергообеспечение Кючуса, но и в целом обеспечить социально-экономическое развитие поселков, прилегающих к месторождению", – отметил Николаев. Кроме того, появление надежного источника энергии откроет возможности для ввода в эксплуатацию блока других месторождений, расположенных в зоне тяготения к Кючусу. По словам главы Якутии, речь идет не только о золоте, но и, например, об олове. "Уверены, что это может дать мощный импульс Усть-Янскому району Якутии и в целом якутской Арктике", – подытожил Николаев. Участие в заседании комиссии также приняли гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и другие.
https://ria.ru/20250728/pavodok-2032019226.html
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Николаев: подготовка к строительству АСММ началась в Якутии

Николаев: подготовка к возведению АСММ стартовала в Якутии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подготовка к строительству первой в России атомной станции малой мощности (АСММ) стартовала в Усть-Куйге Усть-Янского района Якутии, сообщил глава республики, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.
Заседание комиссии прошло в среду под председательством Николаева. Оно состоялось в преддверии 80-летия атомной промышленности России, его отметят 20 августа.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Глава Якутии сказал, что все работы идут строго по согласованному графику на 2025 год несмотря на возможные сложности. Николаев считает, что в скором времени начнутся работы по возведению станции. Отмечается, что по вопросу строительства АСММ Якутия тесно сотрудничает с Росатомом.
По мнению председателя комиссии Госсовета, преимущества таких станций – более быстрые сроки строительства по сравнению с традиционными АЭС, возможность многолетней эксплуатации без замены ядерного топлива, адаптивность к экстремальным климатическим и сейсмическим условиям Арктики. Николаев подчеркнул и важность объекта для Якутии.
"Для региона – это сотни новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, сокращение расходов на завоз дизельного топлива, улучшение экологической обстановки", – подчеркнул глава региона во время своего вступительного слова.
Николаев добавил, что проект является важным и для России в целом.
"Новая станция, создаваемая впервые, будет состоять из двух реакторных установок РИТМ-200Н мощностью по 55 мегаватт каждая", – отметил председатель комиссии Госсовета по энергетике.
По его мнению, одно из предназначений новой АСММ – обеспечение постоянного и надежного энергоснабжения проекта по золотодобыче на месторождении Кючус, однако значение станции выходит и за его рамки.
"Уверен, что реализация этого проекта позволит не только обеспечить энергообеспечение Кючуса, но и в целом обеспечить социально-экономическое развитие поселков, прилегающих к месторождению", – отметил Николаев.
Кроме того, появление надежного источника энергии откроет возможности для ввода в эксплуатацию блока других месторождений, расположенных в зоне тяготения к Кючусу. По словам главы Якутии, речь идет не только о золоте, но и, например, об олове.
"Уверены, что это может дать мощный импульс Усть-Янскому району Якутии и в целом якутской Арктике", – подытожил Николаев.
Участие в заседании комиссии также приняли гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и другие.
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