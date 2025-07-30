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Древнее городище обнаружили в Тульской области

Древнее городище обнаружили в Тульской области - РИА Новости, 30.07.2025

Древнее городище обнаружили в Тульской области

Новый археологический памятник (городище) середины III века в Тульской области обнаружили археологи музея-заповедника "Куликово поле". Именно в это время на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:00:00+03:00

2025-07-30T09:00:00+03:00

2025-07-30T09:21:00+03:00

наука

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новый археологический памятник (городище) середины III века в Тульской области обнаружили археологи музея-заповедника "Куликово поле". Именно в это время на территории Верхней Оки впервые появились ранние славяне, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.Как отмечается в сообщении, ранее два уникальных клада середины III века, включавшие в себя множество бронзовых украшений и деталей костюма, были найдены неподалеку от древнего города Одоев в Тульской области. На основе находок ученые музея-заповедника "Куликово поле" начали исследовать место обнаружения кладов, что принесло им немало новых открытий и артефактов.Как показали археологические исследования, оба найденных клада были сокрыты практически рядом на окраине древнего поселения – на ранее неизвестном городище, открытом археологами."Все предметы требуют сложной и долгой реставрации. Удалось сохранить даже фрагменты кожаной основы ременных наборов. Оба клада содержат множество мелких деталей и фрагментов украшений, часть из которых была добрана при археологических исследованиях. Поэтому сейчас назвать точное количество находок пока невозможно", – отметил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Практически сразу археологам стало понятно, что найденные артефакты относятся к переломной эпохе середины III века нашей эры, когда в центре Европейской части современной России происходили серьезные культурные изменения, отметил он."В это время на Верхней Оке и Окско-Донском водоразделе сарматское влияние сменяется раннеславянским. Происходит смена населения, и этот процесс ярко характеризуют новые находки. Часть содержащихся в кладах предметов относятся к "прошлому", уходящему миру, находящемуся под сильным сарматским влиянием, а другая – характерна для нового населения, носителей культуры раннеславянского круга", – рассказал Воронцов.По его словам, наиболее яркую группу предметов из кладов представляют собой так называемые восточноевропейские выемчатые эмали. Другая интереснейшая группа находок – тонкие ременные бронзовые пластинки, которые, предположительно, крепились на пояса и налобные венчики представителей элиты тогдашнего общества. Они украшены орнаментом и схематичными изображениями людей, животных и, вероятно, сакральных символов."Такие ременные пластинки известны только на территории Верхней Оки (современные Московская, Калужская и Тульская области) и представляют "локальную моду" середины III – начала IV века. Новые находки сильно расширяют круг источников, и вероятно позволят впервые раскрыть эту тему для специалистов и широкой публики", – пояснил спикер.На сегодняшний день археологи продолжают изучать и реставрировать найденные клады, а также обрабатывать результаты исследований, проведенных на месте находки.

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