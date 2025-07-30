https://ria.ru/20250730/nasa-2032262042.html

В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым

В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым - РИА Новости, 30.07.2025

В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым

Американское космическое агентство НАСА давно и плотно работает с РФ по вопросам космоса, поэтому у сторон всегда есть что обсудить, особенно в контексте... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:25:00+03:00

2025-07-30T04:25:00+03:00

2025-07-30T04:25:00+03:00

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ООН, 30 июл - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА давно и плотно работает с РФ по вопросам космоса, поэтому у сторон всегда есть что обсудить, особенно в контексте Международной космической станции, рассказал РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между США и РФ. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов. "Россия и США, очевидно, тесно сотрудничали и ежедневно работают на Международной космической станции. Двадцать пять лет проживания (на борту МКС - ред.). Двадцать семь лет эксплуатации космической станции на низкой околоземной орбите... Учитывая, что сейчас важный момент в истории космической станции, 25-летний юбилей, и мы знаем, что в 2030 году она выйдет из эксплуатации, поэтому нужно убедиться, что всё готово. У нас есть ещё пять лет на это. Так что на этом уровне всегда есть о чём поговорить", - сказал Сиселоф. Баканов во вторник посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне, ранее сообщила госкорпорация. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.

https://ria.ru/20250729/nasa-2032245878.html

https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, хьюстон, дмитрий баканов, наса, роскосмос, центр управления полетами