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В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым - РИА Новости, 30.07.2025
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04:25 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/nasa-2032262042.html
В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым
В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым - РИА Новости, 30.07.2025
В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым
Американское космическое агентство НАСА давно и плотно работает с РФ по вопросам космоса, поэтому у сторон всегда есть что обсудить, особенно в контексте... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:25:00+03:00
2025-07-30T04:25:00+03:00
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА давно и плотно работает с РФ по вопросам космоса, поэтому у сторон всегда есть что обсудить, особенно в контексте Международной космической станции, рассказал РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между США и РФ. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов. "Россия и США, очевидно, тесно сотрудничали и ежедневно работают на Международной космической станции. Двадцать пять лет проживания (на борту МКС - ред.). Двадцать семь лет эксплуатации космической станции на низкой околоземной орбите... Учитывая, что сейчас важный момент в истории космической станции, 25-летний юбилей, и мы знаем, что в 2030 году она выйдет из эксплуатации, поэтому нужно убедиться, что всё готово. У нас есть ещё пять лет на это. Так что на этом уровне всегда есть о чём поговорить", - сказал Сиселоф. Баканов во вторник посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне, ранее сообщила госкорпорация. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.
https://ria.ru/20250729/nasa-2032245878.html
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в мире, сша, россия, хьюстон, дмитрий баканов, наса, роскосмос, центр управления полетами
В мире, США, Россия, Хьюстон, Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос, Центр управления полетами
В НАСА рассказали о переговорах с Бакановым

В НАСА заявили, что у России и США есть что обсудить в контексте МКС

© AFP Photo/Stan Honda Здание вертикальной сборки НАСА
Здание вертикальной сборки НАСА - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AFP Photo/Stan Honda
Здание вертикальной сборки НАСА. Архивное фото
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА давно и плотно работает с РФ по вопросам космоса, поэтому у сторон всегда есть что обсудить, особенно в контексте Международной космической станции, рассказал РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф в преддверии переговоров между США и РФ.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов прибыл в США и проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В НАСА надеются найти точки соприкосновения с Россией по космосу
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"Россия и США, очевидно, тесно сотрудничали и ежедневно работают на Международной космической станции. Двадцать пять лет проживания (на борту МКС - ред.). Двадцать семь лет эксплуатации космической станции на низкой околоземной орбите... Учитывая, что сейчас важный момент в истории космической станции, 25-летний юбилей, и мы знаем, что в 2030 году она выйдет из эксплуатации, поэтому нужно убедиться, что всё готово. У нас есть ещё пять лет на это. Так что на этом уровне всегда есть о чём поговорить", - сказал Сиселоф.
Баканов во вторник посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне, ранее сообщила госкорпорация. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Глава "Роскосмоса" прибыл в США
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В миреСШАРоссияХьюстонДмитрий БакановНАСАРоскосмосЦентр управления полетами
 
 
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