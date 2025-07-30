https://ria.ru/20250730/nalchik-2032395351.html

МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ

МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ - РИА Новости, 30.07.2025

МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ

Распространяемая в соцсетях информация о планируемом распылении над Нальчиком самолетом химических веществ для нейтрализации выбросов завода является фейковой,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:40:00+03:00

2025-07-30T15:40:00+03:00

2025-07-30T15:40:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о планируемом распылении над Нальчиком самолетом химических веществ для нейтрализации выбросов завода является фейковой, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В среду в соцсетях получила распространение информация о том, что на территории КБР и Нальчика самолет будет распылять химические вещества, якобы нейтрализующие вредные выбросы химзавода. "В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС призвали жителей региона не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам.

https://ria.ru/20250403/utechka-2009218843.html

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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)