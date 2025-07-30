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МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ - РИА Новости, 30.07.2025
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15:40 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/nalchik-2032395351.html
МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ
МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ - РИА Новости, 30.07.2025
МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ
Распространяемая в соцсетях информация о планируемом распылении над Нальчиком самолетом химических веществ для нейтрализации выбросов завода является фейковой,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:40:00+03:00
2025-07-30T15:40:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о планируемом распылении над Нальчиком самолетом химических веществ для нейтрализации выбросов завода является фейковой, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В среду в соцсетях получила распространение информация о том, что на территории КБР и Нальчика самолет будет распылять химические вещества, якобы нейтрализующие вредные выбросы химзавода. "В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС призвали жителей региона не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам.
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло информацию о распылении над Нальчиком химических веществ

МЧС: информация о распылении над Нальчиком химических веществ является фейковой

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о планируемом распылении над Нальчиком самолетом химических веществ для нейтрализации выбросов завода является фейковой, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
В среду в соцсетях получила распространение информация о том, что на территории КБР и Нальчика самолет будет распылять химические вещества, якобы нейтрализующие вредные выбросы химзавода.
"В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС призвали жителей региона не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам.
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ПроисшествияНальчикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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