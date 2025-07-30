https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html

Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ

Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ - РИА Новости, 30.07.2025

Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ

Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:30:00+03:00

2025-07-30T21:30:00+03:00

2025-07-30T22:09:00+03:00

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специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило агентство РБК-Украина. "По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.Украинское издание "Страна.ua" перед этим сообщало, что на акцию против ограничения полномочий НАБУ и САП вышли жители Киева. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250730/kiev-2032457368.html

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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу