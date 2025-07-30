Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
В шести городах Украины проходят протесты против ограничения НАБУ и САП
© Фото : Суспільне Харків Участники акции против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило агентство РБК-Украина.
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"По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.