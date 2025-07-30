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Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ - РИА Новости, 30.07.2025
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21:30 30.07.2025 (обновлено: 22:09 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ - РИА Новости, 30.07.2025
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:30:00+03:00
2025-07-30T22:09:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило агентство РБК-Украина. &quot;По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе&quot;, — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.Украинское издание "Страна.ua" перед этим сообщало, что на акцию против ограничения полномочий НАБУ и САП вышли жители Киева. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250730/kiev-2032457368.html
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ

В шести городах Украины проходят протесты против ограничения НАБУ и САП

© Фото : Суспільне Харків Участники акции против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП
Участники акции против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и подконтрольного ВСУ Запорожья вышли в среду на акцию против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило агентство РБК-Украина.
«

"По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе", — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Люди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП
Вчера, 19:57
Украинское издание "Страна.ua" перед этим сообщало, что на акцию против ограничения полномочий НАБУ и САП вышли жители Киева.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
ФРГ проверит законопроект Зеленского о НАБУ и САП, заявили в МИД Германии
Вчера, 18:42
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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