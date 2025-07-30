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МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации - РИА Новости, 30.07.2025
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14:02 30.07.2025 (обновлено: 14:28 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mvd-2032356911.html
МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации
МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации - РИА Новости, 30.07.2025
МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации
МВД не устанавливало для автовладельцев десятидневный срок для уведомления о смене постоянного адреса, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:02:00+03:00
2025-07-30T14:28:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД не устанавливало для автовладельцев десятидневный срок для уведомления о смене постоянного адреса, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "Распространяемая в массмедиа информация о якобы введенном десятидневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности", — написала она в Telegram-канале. Волк пояснила, что по закону место жительства автовладельца относится к регистрационным данным автомобиля, которые нужно обновлять при изменениях. Но обязательного десятидневного срока для этого не существует.Представитель МВД напомнила, что обращаться в ГАИ в течение десяти дней обязательно только для постановки на учет при покупке машины или ее ввозе в Россию на срок более года.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации

МВД опровергло данные о десятидневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД не устанавливало для автовладельцев десятидневный срок для уведомления о смене постоянного адреса, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"Распространяемая в массмедиа информация о якобы введенном десятидневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности", — написала она в Telegram-канале.
Волк пояснила, что по закону место жительства автовладельца относится к регистрационным данным автомобиля, которые нужно обновлять при изменениях. Но обязательного десятидневного срока для этого не существует.
Представитель МВД напомнила, что обращаться в ГАИ в течение десяти дней обязательно только для постановки на учет при покупке машины или ее ввозе в Россию на срок более года.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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