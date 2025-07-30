https://ria.ru/20250730/mvd-2032356911.html

МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации

МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации - РИА Новости, 30.07.2025

МВД опровергло информацию о сроке уведомления о смене регистрации

МВД не устанавливало для автовладельцев десятидневный срок для уведомления о смене постоянного адреса, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:02:00+03:00

2025-07-30T14:02:00+03:00

2025-07-30T14:28:00+03:00

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:346:2943:2001_1920x0_80_0_0_18680a25da58249ed2cf1449c72bce12.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД не устанавливало для автовладельцев десятидневный срок для уведомления о смене постоянного адреса, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "Распространяемая в массмедиа информация о якобы введенном десятидневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности", — написала она в Telegram-канале. Волк пояснила, что по закону место жительства автовладельца относится к регистрационным данным автомобиля, которые нужно обновлять при изменениях. Но обязательного десятидневного срока для этого не существует.Представитель МВД напомнила, что обращаться в ГАИ в течение десяти дней обязательно только для постановки на учет при покупке машины или ее ввозе в Россию на срок более года.

https://ria.ru/20250729/avto-2032204186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф