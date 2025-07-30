Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ
Вертикаль власти Зеленского с убийством Портнова потеряла мозговой центр
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вертикаль власти Владимира Зеленского потеряла мозговой центр с убийством бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке страны.
"Несколько собеседников в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова, который был убит в Испании два месяца назад. Сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров – не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды".
При этом издание со ссылкой на источники пишет, что на смену Портнову в политической жизни Украины появились назначенный генпрокурором Руслан Кравченко, а также юрист, бывший заместитель военного прокурора Украины Дмитрий Борзых.
Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Портнов также встречался с бизнес-партнером Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем.