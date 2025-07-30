Рейтинг@Mail.ru
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/mozg-2032406271.html
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ
Вертикаль власти Владимира Зеленского потеряла мозговой центр с убийством бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:20:00+03:00
2025-07-30T16:20:00+03:00
в мире
украина
испания
мадрид
владимир зеленский
андрей портнов (политик)
виктор янукович
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018303384_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_20909ec2a2a195d57a9d1621ce2fb6f9.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вертикаль власти Владимира Зеленского потеряла мозговой центр с убийством бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке страны. "Несколько собеседников в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова, который был убит в Испании два месяца назад. Сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров – не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды". При этом издание со ссылкой на источники пишет, что на смену Портнову в политической жизни Украины появились назначенный генпрокурором Руслан Кравченко, а также юрист, бывший заместитель военного прокурора Украины Дмитрий Борзых. Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Портнов также встречался с бизнес-партнером Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем.
https://ria.ru/20250530/portnov-2019980520.html
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019286091.html
украина
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018303384_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_137042e63de6585f828168ec18ac9d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, мадрид, владимир зеленский, андрей портнов (политик), виктор янукович, верховная рада украины
В мире, Украина, Испания, Мадрид, Владимир Зеленский, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Верховная Рада Украины
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ

Вертикаль власти Зеленского с убийством Портнова потеряла мозговой центр

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вертикаль власти Владимира Зеленского потеряла мозговой центр с убийством бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке страны.
"Несколько собеседников в силовом блоке связывают кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова, который был убит в Испании два месяца назад. Сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров – не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды".
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СМИ: в Испании проверяют связь убийства Портнова с его поездкой в Киев
30 мая, 14:47
При этом издание со ссылкой на источники пишет, что на смену Портнову в политической жизни Украины появились назначенный генпрокурором Руслан Кравченко, а также юрист, бывший заместитель военного прокурора Украины Дмитрий Борзых.
Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Портнов также встречался с бизнес-партнером Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Убийство Портнова косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
27 мая, 11:13
 
В миреУкраинаИспанияМадридВладимир ЗеленскийАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала