Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/moskva-2032434538.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду - РИА Новости, 30.07.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:52:00+03:00
2025-07-30T17:52:00+03:00
общество
ливневые дожди и грозы в москве
погода
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041973_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_0745e15c6411cbfe4f28b30a7f4e7c9b.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041973_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_abcbc2f8b3a367e0de10b1171b2e0c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ливневые дожди и грозы в москве, погода, москва, россия
Общество, Ливневые дожди и грозы в Москве, Погода, Москва, Россия
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидается гроза с порывами до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Гроза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Вчера, 13:20
 
ОбществоЛивневые дожди и грозы в МосквеПогодаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала