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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду - РИА Новости, 30.07.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:52:00+03:00
2025-07-30T17:52:00+03:00
2025-07-30T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, ливневые дожди и грозы в москве, погода, москва, россия
Общество, Ливневые дожди и грозы в Москве, Погода, Москва, Россия
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидается гроза с порывами до 15 метров в секунду