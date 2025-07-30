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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду - РИА Новости, 30.07.2025

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:52:00+03:00

2025-07-30T17:52:00+03:00

2025-07-30T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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