https://ria.ru/20250730/moskva-2032417384.html

Движение на МЦД-2 частично ограничат 2 и 3 августа

Движение на МЦД-2 частично ограничат 2 и 3 августа - РИА Новости, 30.07.2025

Движение на МЦД-2 частично ограничат 2 и 3 августа

Сквозное движение на втором московском центральном диаметре (МЦД-2) будет частично ограничено 2 и 3 августа, сообщается Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:56:00+03:00

транспорт

общественный транспорт

московские центральные диаметры (мцд)

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сквозное движение на втором московском центральном диаметре (МЦД-2) будет частично ограничено 2 и 3 августа, сообщается Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Второго и 3 августа будет частично ограничено сквозное движение на D2: интервалы увеличены, изменены пути отправления, укорочены маршруты... На Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены. На участке от Курской до Курьяново до 4,5 часов; от Курьяново до Царицыно до 1,5 часов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на участке от Царицыно до Подольска возможно увеличение интервалов до 30 минут. Поезда со стороны Подольска следуют укороченными маршрутами от/до Царицыно, Покровской, Курьяново. Часть поездов не остановится на Силикатной, Остафьево, Щербинке, Бутово, Битце, Красном Строителе и Покровской. На станциях от Курской до Печатников поезда в обе стороны следуют по пути "на Подольск". На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино следует от/до "Красного Балтийца" и "Курской". Интервалы движения частично увеличены до 40 минут. В сообщении также отмечается, что в 2025 году дептранс, совместно с РЖД, после реконструкции откроет Курский вокзал. "Для этого в выходные предстоит выполнить очередной этап модернизации путевой инфраструктуры. Работа масштабная, но чтобы не влиять на движение поездов в рабочие дни, проводим ее в выходные", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250612/territorii-2022512471.html

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транспорт, общественный транспорт, московские центральные диаметры (мцд), москва