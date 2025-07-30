https://ria.ru/20250730/moskva-2032314657.html

На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц

На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц - РИА Новости, 30.07.2025

На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 40 улиц на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:49:00+03:00

2025-07-30T11:49:00+03:00

2025-07-30T11:49:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1f43942b8e11748672baf87a943f7731.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 40 улиц на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 44 в Северо-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 участках, в том числе улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 427 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 143 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. Он пояснил, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство почти 300 тысяч квадратных метров газонов.

https://realty.ria.ru/20250730/tinao-2031894670.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков