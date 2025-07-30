https://ria.ru/20250730/moskva-2032314657.html
На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц
На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц - РИА Новости, 30.07.2025
На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 40 улиц на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:49:00+03:00
2025-07-30T11:49:00+03:00
2025-07-30T11:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1f43942b8e11748672baf87a943f7731.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 40 улиц на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 44 в Северо-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 участках, в том числе улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 427 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 143 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. Он пояснил, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство почти 300 тысяч квадратных метров газонов.
https://realty.ria.ru/20250730/tinao-2031894670.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_47e3509629bcce8be60ecc922d380a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На северо-западе Москвы благоустроят более 40 улиц
Бирюков: на северо-западе Москвы будут благоустроены более 40 улиц
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 40 улиц на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 44 в Северо-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 участках, в том числе улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 427 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 143 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков.
Он пояснил, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.
Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство почти 300 тысяч квадратных метров газонов.