https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html

В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны

В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны - РИА Новости, 30.07.2025

В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны

Московский городской суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы столичных супругов, которые за 240 долларов передавали украинской разведке данные об... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:12:00+03:00

2025-07-30T09:12:00+03:00

2025-07-30T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы столичных супругов, которые за 240 долларов передавали украинской разведке данные об объектах Минобороны РФ и Росгвардии в московском регионе, сообщает прокуратура Москвы. "Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга – 42-летнего Павла Коротича. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, и на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником. По данным ведомства, в мае 2023 года Егорова в мессенджерах установила контакт с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и получила от него задание на сбор и передачу объективных и актуальных сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов российской армии в Москве и Московской области. Для этого она привлекла и своего супруга Коротича. С мая 2023 по февраль 2024 года Егорова сфотографировала и сняла на видео несколько объектов Минобороны, Росгвардии (фасады, ограждения, здания, а также сотрудников). Коротич возил Егорову на автомобиле и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы их не заметили. "Собранные сведения Егорова направила куратору и получила денежное вознаграждение в виде шести транзакций в криптовалюте на общую сумму 240 долларов США", - уточняется в релизе. Отмечается, что для придания видимости законного происхождения денежных средств Егорова совершила пять финансовых операций по продаже полученной криптовалюты и зачислению денежных средств на банковские карты себе и супругу. Кроме того, Егорова незаконно хранила более 0,3 грамма амфетамина. "Суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича – к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029844770.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), московский городской суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны украины, киев