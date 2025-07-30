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В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны - РИА Новости, 30.07.2025
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09:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны - РИА Новости, 30.07.2025
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
Московский городской суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы столичных супругов, которые за 240 долларов передавали украинской разведке данные об... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:12:00+03:00
2025-07-30T09:12:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
московский городской суд
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны украины
киев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы столичных супругов, которые за 240 долларов передавали украинской разведке данные об объектах Минобороны РФ и Росгвардии в московском регионе, сообщает прокуратура Москвы. "Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга – 42-летнего Павла Коротича. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, и на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником. По данным ведомства, в мае 2023 года Егорова в мессенджерах установила контакт с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и получила от него задание на сбор и передачу объективных и актуальных сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов российской армии в Москве и Московской области. Для этого она привлекла и своего супруга Коротича. С мая 2023 по февраль 2024 года Егорова сфотографировала и сняла на видео несколько объектов Минобороны, Росгвардии (фасады, ограждения, здания, а также сотрудников). Коротич возил Егорову на автомобиле и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы их не заметили. "Собранные сведения Егорова направила куратору и получила денежное вознаграждение в виде шести транзакций в криптовалюте на общую сумму 240 долларов США", - уточняется в релизе. Отмечается, что для придания видимости законного происхождения денежных средств Егорова совершила пять финансовых операций по продаже полученной криптовалюты и зачислению денежных средств на банковские карты себе и супругу. Кроме того, Егорова незаконно хранила более 0,3 грамма амфетамина. "Суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича – к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029844770.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), московский городской суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны украины, киев
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Московский городской суд, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны Украины, Киев
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны

Супруги получили 15 и 17 лет лишения свободы за сбор данных об объектах МО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы столичных супругов, которые за 240 долларов передавали украинской разведке данные об объектах Минобороны РФ и Росгвардии в московском регионе, сообщает прокуратура Москвы.
"Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга – 42-летнего Павла Коротича. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере)", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, и на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником.
По данным ведомства, в мае 2023 года Егорова в мессенджерах установила контакт с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и получила от него задание на сбор и передачу объективных и актуальных сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов российской армии в Москве и Московской области. Для этого она привлекла и своего супруга Коротича.
С мая 2023 по февраль 2024 года Егорова сфотографировала и сняла на видео несколько объектов Минобороны, Росгвардии (фасады, ограждения, здания, а также сотрудников).
Коротич возил Егорову на автомобиле и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы их не заметили.
"Собранные сведения Егорова направила куратору и получила денежное вознаграждение в виде шести транзакций в криптовалюте на общую сумму 240 долларов США", - уточняется в релизе.
Отмечается, что для придания видимости законного происхождения денежных средств Егорова совершила пять финансовых операций по продаже полученной криптовалюты и зачислению денежных средств на банковские карты себе и супругу.
Кроме того, Егорова незаконно хранила более 0,3 грамма амфетамина.
"Суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича – к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
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