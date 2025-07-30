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Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа - РИА Новости, 30.07.2025
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12:08 30.07.2025 (обновлено: 12:13 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032317963.html
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа - РИА Новости, 30.07.2025
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа
Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:08:00+03:00
2025-07-30T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств."Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают", - сказал Чепа.
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в мире, россия, молдавия, алексей чепа, майя санду, госдума рф
В мире, Россия, Молдавия, Алексей Чепа, Майя Санду, Госдума РФ
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа

Чепа: Санду пытается свалить недовольство ее политикой на Россию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.
"Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают", - сказал Чепа.
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В миреРоссияМолдавияАлексей ЧепаМайя СандуГосдума РФ
 
 
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