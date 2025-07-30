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Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа - РИА Новости, 30.07.2025
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17:23 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/moldavija-2032423948.html
Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа
Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа - РИА Новости, 30.07.2025
Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа
Властям Молдавии не остается ничего другого, как придумывать страшилки для отвлечения внимания жителей страны от серьезных проблем, с которыми столкнулась... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:23:00+03:00
2025-07-30T17:23:00+03:00
в мире
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кишинев
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Властям Молдавии не остается ничего другого, как придумывать страшилки для отвлечения внимания жителей страны от серьезных проблем, с которыми столкнулась республика в результате некомпетентного правления Майи Санду, заявили РИА Новости в оппозиционной партии "Сердце Молдовы". Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Майе Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) не остаётся ничего другого, кроме как придумывать страшилки, чтобы отвлечь внимание граждан от серьёзных проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова в результате их некомпетентного правления. Майя Санду и ПДС не хотят, чтобы об этом говорили, поэтому придумывают ложные темы и рисуют абсурдные сценарии. Не удивляйтесь, если завтра Майя Санду созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить "атаку инопланетян" на Молдову. Они готовы на всё, чтобы удержаться у власти, но у них это не получится", - отреагировали в партии на заявления Санду. В политформировании пояснили, что реальные результаты правления нынешних властей печальны. "Более 300 тысяч граждан уехали из страны, совокупная инфляция с момента прихода к власти превысила 60%, рост потребительских цен - на 159%, государственный долг удвоен и доведён почти до 130 миллиардов леев (7,6 миллиардов долларов - ред.), падение экспорта только за последний год — на 13%, падение сельского хозяйства за последний год — более чем на 14%, разрушение экономики, правосудия, верховенства права, свободы прессы, попрание прав граждан и многое другое", - подчеркнули в партии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа

"Сердце Молдовы": Санду придумывает страшилки, чтобы отвлечь внимание от проблем

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Властям Молдавии не остается ничего другого, как придумывать страшилки для отвлечения внимания жителей страны от серьезных проблем, с которыми столкнулась республика в результате некомпетентного правления Майи Санду, заявили РИА Новости в оппозиционной партии "Сердце Молдовы".
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Вчера, 13:48
"Майе Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) не остаётся ничего другого, кроме как придумывать страшилки, чтобы отвлечь внимание граждан от серьёзных проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова в результате их некомпетентного правления. Майя Санду и ПДС не хотят, чтобы об этом говорили, поэтому придумывают ложные темы и рисуют абсурдные сценарии. Не удивляйтесь, если завтра Майя Санду созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить "атаку инопланетян" на Молдову. Они готовы на всё, чтобы удержаться у власти, но у них это не получится", - отреагировали в партии на заявления Санду.
В политформировании пояснили, что реальные результаты правления нынешних властей печальны. "Более 300 тысяч граждан уехали из страны, совокупная инфляция с момента прихода к власти превысила 60%, рост потребительских цен - на 159%, государственный долг удвоен и доведён почти до 130 миллиардов леев (7,6 миллиардов долларов - ред.), падение экспорта только за последний год — на 13%, падение сельского хозяйства за последний год — более чем на 14%, разрушение экономики, правосудия, верховенства права, свободы прессы, попрание прав граждан и многое другое", - подчеркнули в партии.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Санду выбрала опасную стратегию, считает политолог
Вчера, 13:09
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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