https://ria.ru/20250730/moldavija-2032423948.html

Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа

Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа - РИА Новости, 30.07.2025

Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа

Властям Молдавии не остается ничего другого, как придумывать страшилки для отвлечения внимания жителей страны от серьезных проблем, с которыми столкнулась... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Властям Молдавии не остается ничего другого, как придумывать страшилки для отвлечения внимания жителей страны от серьезных проблем, с которыми столкнулась республика в результате некомпетентного правления Майи Санду, заявили РИА Новости в оппозиционной партии "Сердце Молдовы". Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Майе Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) не остаётся ничего другого, кроме как придумывать страшилки, чтобы отвлечь внимание граждан от серьёзных проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова в результате их некомпетентного правления. Майя Санду и ПДС не хотят, чтобы об этом говорили, поэтому придумывают ложные темы и рисуют абсурдные сценарии. Не удивляйтесь, если завтра Майя Санду созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить "атаку инопланетян" на Молдову. Они готовы на всё, чтобы удержаться у власти, но у них это не получится", - отреагировали в партии на заявления Санду. В политформировании пояснили, что реальные результаты правления нынешних властей печальны. "Более 300 тысяч граждан уехали из страны, совокупная инфляция с момента прихода к власти превысила 60%, рост потребительских цен - на 159%, государственный долг удвоен и доведён почти до 130 миллиардов леев (7,6 миллиардов долларов - ред.), падение экспорта только за последний год — на 13%, падение сельского хозяйства за последний год — более чем на 14%, разрушение экономики, правосудия, верховенства права, свободы прессы, попрание прав граждан и многое другое", - подчеркнули в партии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html

https://ria.ru/20250730/sandu-2032339489.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец