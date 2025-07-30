В Киеве пройдет митинг против ограничения НАБУ и САП
Очередной митинг против ограничения НАБУ и САП пройдет вечером в Киеве
© Getty Images / Scott PetersonАкция протеста против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве
© Getty Images / Scott Peterson
Акция протеста против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На сегодняшний вечер в Киеве запланировали очередной митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, пишет "Страна.ua".
На Украине уже долгое время не могут назначить руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ). В начале июля кабмин отверг кандидатуру Александра Цивинского, выдвинутого кадровой комиссией. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, власти намеренно отказываются от этого назначения.
Накануне представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, поскольку это часть обязательств Украины для вступления в ЕС.
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28 июля, 02:19
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Закон жестко раскритиковали на Западе. Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ, а ЕС приостановил выделение Киеву всей финансовой помощи.
- Зеленский 24 июня внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который якобы укрепит независимость этих органов. Парламент рассмотрит его 31 июля.