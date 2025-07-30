https://ria.ru/20250730/miting--2032306464.html

В Киеве пройдет митинг против ограничения НАБУ и САП

В Киеве пройдет митинг против ограничения НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025

В Киеве пройдет митинг против ограничения НАБУ и САП

На сегодняшний вечер в Киеве запланировали очередной митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:05:00+03:00

2025-07-30T11:05:00+03:00

2025-07-30T12:22:00+03:00

украина

киев

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На сегодняшний вечер в Киеве запланировали очередной митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, пишет "Страна.ua". "В Киеве сегодня снова собирают митинг у театра Франко. К требованию восстановить полномочия НАБУ и САП добавилось назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности", — говорится в Telegram-канале издания. На Украине уже долгое время не могут назначить руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ). В начале июля кабмин отверг кандидатуру Александра Цивинского, выдвинутого кадровой комиссией. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, власти намеренно отказываются от этого назначения.Накануне представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, поскольку это часть обязательств Украины для вступления в ЕС. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250730/zelenskiy-2032165388.html

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031817023.html

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украина

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украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу, в мире