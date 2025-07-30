https://ria.ru/20250730/minzdrav-2032254640.html
Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте
Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте - РИА Новости, 30.07.2025
Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте
Стандарты по диагностике и лечению при искусственном аборте на сроке до 12 недель и на сроке от 12 до 22 недель беременности, утвержденные Минздравом России,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:29:00+03:00
2025-07-30T02:29:00+03:00
2025-07-30T02:29:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
аборты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Стандарты по диагностике и лечению при искусственном аборте на сроке до 12 недель и на сроке от 12 до 22 недель беременности, утвержденные Минздравом России, вступили в силу в РФ с 19 июля, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно одному из утвержденных стандартов, для пациенток со сроком беременности до 12 недель необходимо проводить исследование группы крови и резус-фактора, общий анализ крови, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, а также УЗИ плода. На сроке до 12 недель предполагается проведение медикаментозной терапии с использование таких препаратов, как мизопростол и мифепристон. Медицинская помощь может оказываться как в плановом порядке, так и в условиях стационара. В документе добавляется, что при прерывании беременности на таком сроке чаще всего используется вакуумная аспирация эндометрия. Средняя продолжительность лечения составит 25 дней. В утвержденном стандарте для пациенток со сроком беременности от 12 до 22 недель установлено, что им назначается анализ влагалищных мазков, общий анализ крови, коагулограмма, исследование уровня хорионического гонадотропина, а также УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное и трансвагинальное) и ЭКГ. Кроме того, назначается медикаментозная терапия, в том числе с применением препаратов для подавления лактации (бромокриптин). В документе отмечается, что при аборте на сроке от 12 до 22 недель всем пациенткам обязаны проводить патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей. Добавляется, что в сложных случаях предусмотрены плодоразрушающая операция и кесарево сечение. Средняя продолжительность лечения составит 24 дня. Вне зависимости от срока беременности для пациенток предусмотрена консультация медицинского психолога. Отмечается, что для всех пациенток предусматривается первичный прием врача-терапевта, а также организация ежедневного осмотра врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Оба стандарта действуют на женщин всех возрастов, включая несовершеннолетних. Кроме того, всем женщинам на любом сроке беременности предусматривается назначение антибиотиков (доксициклин, азитромицин, метронидазол) и иммуноглобулина человека антирезус Rh0 (D). Также для всех пациенток предполагается назначение лечебного питания - диеты.
https://ria.ru/20250211/minzdrav-1998570166.html
https://ria.ru/20250627/aborty-2025793022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, аборты
Здоровье - Общество, Общество, Россия, аборты
Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте
Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения при прерывании беременности
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Стандарты по диагностике и лечению при искусственном аборте на сроке до 12 недель и на сроке от 12 до 22 недель беременности, утвержденные Минздравом России, вступили в силу в РФ с 19 июля, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно одному из утвержденных стандартов, для пациенток со сроком беременности до 12 недель необходимо проводить исследование группы крови и резус-фактора, общий анализ крови, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, а также УЗИ плода.
На сроке до 12 недель предполагается проведение медикаментозной терапии с использование таких препаратов, как мизопростол и мифепристон. Медицинская помощь может оказываться как в плановом порядке, так и в условиях стационара. В документе добавляется, что при прерывании беременности на таком сроке чаще всего используется вакуумная аспирация эндометрия. Средняя продолжительность лечения составит 25 дней.
В утвержденном стандарте для пациенток со сроком беременности от 12 до 22 недель установлено, что им назначается анализ влагалищных мазков, общий анализ крови, коагулограмма, исследование уровня хорионического гонадотропина, а также УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное и трансвагинальное) и ЭКГ. Кроме того, назначается медикаментозная терапия, в том числе с применением препаратов для подавления лактации (бромокриптин).
В документе отмечается, что при аборте на сроке от 12 до 22 недель всем пациенткам обязаны проводить патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей. Добавляется, что в сложных случаях предусмотрены плодоразрушающая операция и кесарево сечение. Средняя продолжительность лечения составит 24 дня.
Вне зависимости от срока беременности для пациенток предусмотрена консультация медицинского психолога. Отмечается, что для всех пациенток предусматривается первичный прием врача-терапевта, а также организация ежедневного осмотра врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Оба стандарта действуют на женщин всех возрастов, включая несовершеннолетних.
Кроме того, всем женщинам на любом сроке беременности предусматривается назначение антибиотиков (доксициклин, азитромицин, метронидазол) и иммуноглобулина человека антирезус Rh0 (D). Также для всех пациенток предполагается назначение лечебного питания - диеты.