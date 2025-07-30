https://ria.ru/20250730/minzdrav-2032254640.html

Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте

Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте - РИА Новости, 30.07.2025

Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте

Стандарты по диагностике и лечению при искусственном аборте на сроке до 12 недель и на сроке от 12 до 22 недель беременности, утвержденные Минздравом России,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:29:00+03:00

2025-07-30T02:29:00+03:00

2025-07-30T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Стандарты по диагностике и лечению при искусственном аборте на сроке до 12 недель и на сроке от 12 до 22 недель беременности, утвержденные Минздравом России, вступили в силу в РФ с 19 июля, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно одному из утвержденных стандартов, для пациенток со сроком беременности до 12 недель необходимо проводить исследование группы крови и резус-фактора, общий анализ крови, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, а также УЗИ плода. На сроке до 12 недель предполагается проведение медикаментозной терапии с использование таких препаратов, как мизопростол и мифепристон. Медицинская помощь может оказываться как в плановом порядке, так и в условиях стационара. В документе добавляется, что при прерывании беременности на таком сроке чаще всего используется вакуумная аспирация эндометрия. Средняя продолжительность лечения составит 25 дней. В утвержденном стандарте для пациенток со сроком беременности от 12 до 22 недель установлено, что им назначается анализ влагалищных мазков, общий анализ крови, коагулограмма, исследование уровня хорионического гонадотропина, а также УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное и трансвагинальное) и ЭКГ. Кроме того, назначается медикаментозная терапия, в том числе с применением препаратов для подавления лактации (бромокриптин). В документе отмечается, что при аборте на сроке от 12 до 22 недель всем пациенткам обязаны проводить патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей. Добавляется, что в сложных случаях предусмотрены плодоразрушающая операция и кесарево сечение. Средняя продолжительность лечения составит 24 дня. Вне зависимости от срока беременности для пациенток предусмотрена консультация медицинского психолога. Отмечается, что для всех пациенток предусматривается первичный прием врача-терапевта, а также организация ежедневного осмотра врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Оба стандарта действуют на женщин всех возрастов, включая несовершеннолетних. Кроме того, всем женщинам на любом сроке беременности предусматривается назначение антибиотиков (доксициклин, азитромицин, метронидазол) и иммуноглобулина человека антирезус Rh0 (D). Также для всех пациенток предполагается назначение лечебного питания - диеты.

https://ria.ru/20250211/minzdrav-1998570166.html

https://ria.ru/20250627/aborty-2025793022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, общество, россия, аборты