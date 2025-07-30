https://ria.ru/20250730/minprirody-2032475237.html

Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР

Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025

Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды "Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:19:00+03:00

2025-07-30T22:19:00+03:00

2025-07-30T22:19:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды "Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики", целями работы которой будут охрана природных объектов и экосистем, а также организация экотуризма в регионе. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики" (далее - бюджетное учреждение) и отнести его к ведению Минприроды России", - указано в документе. Отмечено, что основными целями деятельности этого учреждения будут "осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии". Также среди целей - организация и проведение научных исследований, осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологическое просвещение. Кроме того, к целям работы нового учреждения относятся "содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды, организация и осуществление туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Луганской Народной Республики". Согласно документу, функции и полномочия учредителя будет осуществлять Минприроды. Министерство должно будет в шестимесячный срок утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию бюджетного учреждения.

https://ria.ru/20250729/avstrija-2032118098.html

https://ria.ru/20250729/pravitelstvo-2032050410.html

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общество, россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)