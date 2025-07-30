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Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025
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22:19 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/minprirody-2032475237.html
Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР
Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025
Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды "Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:19:00+03:00
2025-07-30T22:19:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды "Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики", целями работы которой будут охрана природных объектов и экосистем, а также организация экотуризма в регионе. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики" (далее - бюджетное учреждение) и отнести его к ведению Минприроды России", - указано в документе. Отмечено, что основными целями деятельности этого учреждения будут "осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии". Также среди целей - организация и проведение научных исследований, осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологическое просвещение. Кроме того, к целям работы нового учреждения относятся "содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды, организация и осуществление туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Луганской Народной Республики". Согласно документу, функции и полномочия учредителя будет осуществлять Минприроды. Министерство должно будет в шестимесячный срок утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию бюджетного учреждения.
https://ria.ru/20250729/avstrija-2032118098.html
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общество, россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР

Мишустин распорядился создать дирекцию особо охраняемых природных территорий ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды "Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики", целями работы которой будут охрана природных объектов и экосистем, а также организация экотуризма в регионе.
Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики" (далее - бюджетное учреждение) и отнести его к ведению Минприроды России", - указано в документе.
Отмечено, что основными целями деятельности этого учреждения будут "осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии".
Также среди целей - организация и проведение научных исследований, осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологическое просвещение. Кроме того, к целям работы нового учреждения относятся "содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды, организация и осуществление туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Луганской Народной Республики".
Согласно документу, функции и полномочия учредителя будет осуществлять Минприроды. Министерство должно будет в шестимесячный срок утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию бюджетного учреждения.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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