Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95" - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 30.07.2025 (обновлено: 20:59 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mindich-2032468138.html
Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95"
Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95" - РИА Новости, 30.07.2025
Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95"
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:54:00+03:00
2025-07-30T20:59:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032468391_0:222:920:740_1920x0_80_0_0_1941865bb56c96f6f1e990e27a6cdb37.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским, установлены золотые унитаз и биде. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в июне заявил, что "кошелек" Зеленского - Миндич - сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. В среду издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича. "Относительно квартиры Миндича… Как люди, имея деньги могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В подтверждение депутат опубликовал фото с изображением золотых унитаза и биде, как он утверждает из квартиры Миндича, которая расположена в центре Киева по улице Грушевского. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032349644.html
https://ria.ru/20250730/okhota-2032308294.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032468391_0:136:920:826_1920x0_80_0_0_0e6ff47e2a284765bb7b1a3904bdbeb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95"

Железняк: в квартире совладельца "Квартала 95" Миндича установлен золотой унитаз

© Фото : соцсети Ярослава ЖелезнякаУборная в квартире совладельца студии "Квартал 95" Миндича
Уборная в квартире совладельца студии Квартал 95 Миндича - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : соцсети Ярослава Железняка
Уборная в квартире совладельца студии "Квартал 95" Миндича
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским, установлены золотые унитаз и биде.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в июне заявил, что "кошелек" Зеленского - Миндич - сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. В среду издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками
Вчера, 13:36
"Относительно квартиры Миндича… Как люди, имея деньги могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В подтверждение депутат опубликовал фото с изображением золотых унитаза и биде, как он утверждает из квартиры Миндича, которая расположена в центре Киева по улице Грушевского.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Раде назвали мобилизацию на Украине позорной охотой на граждан
Вчера, 11:15
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала