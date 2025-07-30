https://ria.ru/20250730/mindich-2032468138.html

Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95"

Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95" - РИА Новости, 30.07.2025

Депутат рассказал о золотом унитазе в квартире совладельца "Квартала 95"

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:54:00+03:00

2025-07-30T20:54:00+03:00

2025-07-30T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским, установлены золотые унитаз и биде. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в июне заявил, что "кошелек" Зеленского - Миндич - сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. В среду издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича. "Относительно квартиры Миндича… Как люди, имея деньги могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В подтверждение депутат опубликовал фото с изображением золотых унитаза и биде, как он утверждает из квартиры Миндича, которая расположена в центре Киева по улице Грушевского. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032349644.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины