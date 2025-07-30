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Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.07.2025
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18:44 30.07.2025 (обновлено: 18:53 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mid-2032442809.html
Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке
Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.07.2025
Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем развитие... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:44:00+03:00
2025-07-30T18:53:00+03:00
ближний восток
россия
оон
в мире
нью-йорк (город)
сергей вершинин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и положение на оккупированной палестинской территории, сообщает МИД РФ."Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В центре развернутого обмена мнениями – развитие ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение на оккупированной палестинской территории, а также в соседних Сирии и Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Кроме того, собеседники обсудили актуальные сюжеты повестки дня организации, включая комплексную реформу ООН, общие вопросы функционирования секретариата и подготовки предстоящих мероприятий высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, уточнили там.
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ближний восток
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ближний восток, россия, оон, в мире, нью-йорк (город), сергей вершинин, антониу гутерреш
Ближний Восток, Россия, ООН, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш
Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Вершинин обсудил с Гутеррешем ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и положение на оккупированной палестинской территории, сообщает МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В центре развернутого обмена мнениями – развитие ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение на оккупированной палестинской территории, а также в соседних Сирии и Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Кроме того, собеседники обсудили актуальные сюжеты повестки дня организации, включая комплексную реформу ООН, общие вопросы функционирования секретариата и подготовки предстоящих мероприятий высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, уточнили там.
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Ближний ВостокРоссияООНВ миреНью-Йорк (город)Сергей ВершининАнтониу Гутерреш
 
 
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