https://ria.ru/20250730/mid-2032383301.html

МИД прокомментировал британский закон о безопасном интернете

МИД прокомментировал британский закон о безопасном интернете - РИА Новости, 30.07.2025

МИД прокомментировал британский закон о безопасном интернете

Новый британский закон о безопасном интернете, подвергшийся критике в стране, напоминает реалии, описанные в романе Джорджа Оруэлла "1984", заявила официальный... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:01:00+03:00

2025-07-30T15:01:00+03:00

2025-07-30T15:01:00+03:00

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джордж оруэлл (эрик артур блэр)

мария захарова

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новый британский закон о безопасном интернете, подвергшийся критике в стране, напоминает реалии, описанные в романе Джорджа Оруэлла "1984", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эрик Артур Блэр, это настоящее имя Оруэлла, знал, о чем писал. Придуманное им крылатое выражение "полиция мыслей" и "мыслепреступление" совершенно точно описывает кампанию, развернутую на Западе. Мы об этом предупреждали давно, приводили факты, на международных площадках привлекали внимание", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, с вступлением закона в силу британские власти получили инструмент тотального контроля над населением, поскольку даже тайна личной переписки оказалась под угрозой. "Лондон под предлогом борьбы с дезинформациями, фейками устанавливает тотальный контроль над информационным пространством. Я напомню, что это тот самый официальный Лондон, который придумал концепцию highly likely (весьма вероятно – ред.), столетиями специализируется на осуществлении провокаций, операций под ложным флагом и буквально ежедневно генерирует тонны фейков через специально созданные для этого таблоиды", - подчеркнула она. Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему вредоносному контенту. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить свое совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента. В свою очередь в сервисе ProtonVPN сообщили, что с 25 июля спрос на VPN-провайдеры в Великобритании вырос на 1400%. По информации газеты Daily Mail, некоторые пользователи соцсети X теперь не могут просмотреть видеоролики с задержаниями британской полицией активистов, вместо видео на экране появляются сообщения о том, что контент заблокирован "в связи с местными законами". Некоторые пользователи также сообщили о блокировке в X записи с недавним выступлением консервативного политика Кэти Лэм о "груминг-бандах", занимающихся групповой сексуальной эксплуатацией детей.

https://ria.ru/20250413/britaniya-2011055816.html

https://ria.ru/20250531/britaniya-2020092826.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, джордж оруэлл (эрик артур блэр), мария захарова, ofcom