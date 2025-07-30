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МИД Италии вызвал посла России - РИА Новости, 30.07.2025
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12:28 30.07.2025 (обновлено: 14:34 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mid-2032323679.html
МИД Италии вызвал посла России
МИД Италии вызвал посла России - РИА Новости, 30.07.2025
МИД Италии вызвал посла России
МИД Италии в среду вызвал посла РФ в связи со внесением Россией президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:28:00+03:00
2025-07-30T14:34:00+03:00
мид италии
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серджо маттарелла
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в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Италии в среду вызвал посла РФ в связи со внесением Россией президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.МИД России 24 июля открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, куда, в частности, был внесен Маттарелла."Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"", - говорится в сообщении итальянского МИД.Согласно заявлению, глава МИД Италии Антонио Таяни считает включение главы государства в этот список "провокацией против страны и итальянского народа"."Хочу выразить свою солидарность с президентом Республики Серджо Маттареллой, министрами Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также со всеми, кто стал объектом этой неприемлемой провокации", - заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, чьи слова приводятся на сайте итальянского правительства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале осудила сравнение президентом Италии России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия. Она также напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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мид италии, италия, россия, серджо маттарелла, антонио таяни, в мире
МИД Италии, Италия, Россия, Серджо Маттарелла, Антонио Таяни, В мире
МИД Италии вызвал посла России

МИД Италии вызвал посла России из-за внесения Маттареллы в список русофобов

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Италии в среду вызвал посла РФ в связи со внесением Россией президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
МИД России 24 июля открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, куда, в частности, был внесен Маттарелла.
"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"", - говорится в сообщении итальянского МИД.
Согласно заявлению, глава МИД Италии Антонио Таяни считает включение главы государства в этот список "провокацией против страны и итальянского народа".
"Хочу выразить свою солидарность с президентом Республики Серджо Маттареллой, министрами Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также со всеми, кто стал объектом этой неприемлемой провокации", - заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, чьи слова приводятся на сайте итальянского правительства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале осудила сравнение президентом Италии России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия. Она также напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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МИД ИталииИталияРоссияСерджо МаттареллаАнтонио ТаяниВ мире
 
 
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