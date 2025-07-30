https://ria.ru/20250730/mid-2032323679.html

МИД Италии вызвал посла России

МИД Италии вызвал посла России - РИА Новости, 30.07.2025

МИД Италии вызвал посла России

МИД Италии в среду вызвал посла РФ в связи со внесением Россией президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:28:00+03:00

2025-07-30T12:28:00+03:00

2025-07-30T14:34:00+03:00

мид италии

италия

россия

серджо маттарелла

антонио таяни

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Италии в среду вызвал посла РФ в связи со внесением Россией президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.МИД России 24 июля открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, куда, в частности, был внесен Маттарелла."Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"", - говорится в сообщении итальянского МИД.Согласно заявлению, глава МИД Италии Антонио Таяни считает включение главы государства в этот список "провокацией против страны и итальянского народа"."Хочу выразить свою солидарность с президентом Республики Серджо Маттареллой, министрами Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также со всеми, кто стал объектом этой неприемлемой провокации", - заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, чьи слова приводятся на сайте итальянского правительства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале осудила сравнение президентом Италии России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия. Она также напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250729/germanija-2032107996.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мид италии, италия, россия, серджо маттарелла, антонио таяни, в мире