https://ria.ru/20250730/metro-2031927043.html

Инженерное чудо или обман? Как на самом деле появилось Московское метро

Инженерное чудо или обман? Как на самом деле появилось Московское метро - РИА Новости, 30.07.2025

Инженерное чудо или обман? Как на самом деле появилось Московское метро

Самая распространенная легенда гласит: метро спроектировали и построили советские инженеры. В кратчайшие сроки выстроили 13 станций, глубоко под землей,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:00:00+03:00

2025-07-30T19:00:00+03:00

2025-07-30T19:00:00+03:00

москва

ссср

строительство метро в москве

метро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40639/10/406391074_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_93b8f6dd47299a35ee22c80cc0ab0db9.jpg

МОСКВА, июл - РИА Новости. Самая распространенная легенда гласит: метро спроектировали и построили советские инженеры. В кратчайшие сроки выстроили 13 станций, глубоко под землей, прокопав тоннели. Но факты, которые мы рассмотрим, заставляют задуматься: а вдруг это сооружение вовсе не пришлось строить с нуля?Семеро рабочих и лопаты – а это точно метрополитен строят?Июнь 1931 года вошел в историю как поворотный момент, именно тогда, на Пленуме ЦК ВКПб, было принято эпохальное решение: Москва будет иметь свое метро. В условиях тотального дефицита, разрухи после гражданской войны, отсутствия высоких технологий, страна решила воплотить в жизнь не просто транспортную линию, а нечто невиданное: подземный дворец.Однако уже спустя несколько месяцев, 10 декабря, на Русаковской улице, прямо во дворе дома №13А в районе Сокольников, начались первые "работы". Без торжественных церемоний и тяжелой техники, без проектной документации, без предварительной геологической разведки. Семеро рабочих, вооруженных лопатами, один грузовик и восемь лошадей.Официальные источники, такие как mos.ru, и nashemetro.ru подчеркивают символичность и героизм этого момента: мол, энтузиазм, трудовой подъем, мобилизация масс. Но если вдуматься, выглядит это, мягко говоря, странно. Как можно начать строительство гигантского метрополитена с "семи человек с лопатами"? Без утвержденного проекта? Без геологоразведки в зоне плывунов и подземных вод? Кто и по каким признакам решил копать именно здесь - у жилого дома на Русаковке?Это больше напоминает не старт стройки, а попытку добраться до чего-то уже существующего.В воспоминаниях некоторых очевидцев, упоминается странная целенаправленность этих первых раскопок. Не было беспорядочного бурения, не прокладывали разведочные тоннели. Люди словно шли по маршруту, известному заранее. Как будто они знали: здесь точка входа.Так ли начинается строительство одного из крупнейших инженерных объектов СССР? Вряд ли. В том же Лондоне или Париже начало метростроительства сопровождалось масштабными инженерными изысканиями, детальными проектами и поэтапной разработкой инфраструктуры.А в Москве - лопаты и лошади. Мистическая простота, одним словом.И вот, лишь спустя два года, в конце 1933 года, когда уже были проделаны сотни метров подземных выработок, наконец был официально утвержден технический проект первой очереди метрополитена, и работы приобрели "цивилизованный" характер: началось сооружение 14 основных шахт на первой линии от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Но к тому моменту, по сути, работа уже шла полным ходом.Скептики в соцсетях гадают, может быть, официальное оформление "строительства" прикрывало фактическую реконструкцию? Тоннели расчищали, укрепляли, оформляли архитектурно, подключали к электроснабжению, но не строили с нуля. Иначе, как объяснить, что задолго до утверждения проекта подземные работы уже активно велись?11 километров за 2 года?Протяженность первой очереди от "Сокольников" до "Парка культуры" и вдобавок ответвление на "Смоленскую" (сейчас "Арбатская") примерно 11–11,6 км, с 13 станциями, открытыми уже 15 мая 1935 года.В официальных источниках отмечается, что к концу 1933 года было завершено до 10% работ, в 1934‑м уже 90% тоннелей.Цифры кажутся фантастическими, особенно с учетом геологии Москвы: водоносные пески, глины. Прокладывать тоннели в таких условиях можно только с использованием особых технологий и потребовалось бы на это все же значительно больше времени.По официальной версии, плитки не хватало, поэтому отделка велась мрамором - дорогостоящим материалом, недоступным обычным гражданам. При этом на первую очередь было использовано более 21 600 м² мрамора и гранита, десять разновидностей материалов, множество декоративных элементов - все это в стране, переживавшей к тому моменту массу бытовых и экономических трудностей.Тоннель под храмом и исчезнувшие святыниПримечательно, что многие станции первой линии возведены на месте уничтоженных храмов: "Библиотека имени Ленина" - на месте Крестовоздвиженской церкви, "Охотный ряд" - на фундаменте церкви Параскевы Пятницы, "Красные Ворота" - вместо церкви Трех Святителей, "Кропоткинская" - на территории Алексеевского монастыря, "Чистые пруды" - вместо церкви Фрола и Лавра.Вот еще один удивительный факт: ремонт храма за несколько лет до его сноса. Для чего? Чтобы затем на этом месте разместить вентиляционные шахты или шахты для туннелей? Не исключено, что перед вскрытием метро в руководстве уже знали: именно здесь под землей древние проходы.В феврале 1932 года молодой инженер Лев Маковский, едва успевший окончить Институт путей сообщения, неожиданно выступил с предложением: отказаться от первоначальной идеи открытой проходки и перейти к строительству метро на глубине 20 - 35 метров.Официальное объяснение - суровая московская зима, дескать, лопатами в мерзлой земле не накопаешь. Но вызывает недоумение другое: откуда у 27-летнего выпускника, не имевшего ни опыта в подземном строительстве, ни профильных данных о геологии столицы, вдруг появилась уверенность в целесообразности глубокого заложения?Такое предложение не просто приняли к сведению, оно стало поворотным моментом. Иосиф Сталин лично одобрил смену тактики. Отныне московское метро решено было строить на большой глубине. Вопрос: не потому ли, что уже на первом этапе работ было найдено нечто, что невозможно было игнорировать?Возможно, Маковский не предлагал, а озвучивал то, что уже знали наверху: неглубокая проходка бесперспективна, потому что настоящие тоннели лежат гораздо ниже.Альтернативные проекты: Кнорре и БалинскийЕще задолго до революции, в 1902 году инженеры П. И. Балинский и Е. К. Кнорре предложили полностью подземный проект от Замоскворечья до Тверской заставы, но московская Дума отклонила инициативу, заявив: "Господам … отказать". Любопытно, что позже начали строительство метро именно по этому маршруту, используя уже утвержденные проекты.Если внимательно изучить географию Сокольнической линии, становится ясно: первые шахты были заложены именно в тех местах, где ранее располагались храмы и монастыри.Такое совпадение вряд ли можно списать на случайность. Скорее, речь идет о точном знании, знании того, что именно под этими культовыми сооружениями скрываются входы в древнюю подземную систему.Конечно, мы не утверждаем, что все происходило именно так. Но сама легенда, бесспорно интересна как альтернативная интерпретация событий, при которой московское метро не строили, а откопали. И эта версия логично объясняет и фантастические сроки строительства, и начало работ с лопатами, и переход к глубоким тоннелям, и невероятную отделку из мрамора.

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, строительство метро в москве, метро