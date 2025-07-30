https://ria.ru/20250730/medvedev-2032433456.html
Медведев рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Медведев рассказал о развитии отношений России и Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025
Медведев рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Отношения России и Лаоса развиваются по всем направлениям: как в рамках контактов в международных организациях, так и в торгово-экономической сфере, заявил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:47:00+03:00
2025-07-30T17:47:00+03:00
2025-07-30T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отношения России и Лаоса развиваются по всем направлениям: как в рамках контактов в международных организациях, так и в торгово-экономической сфере, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в среду провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом. "Наши отношения развиваются по всем направлениям: государственным, межгосударственным и международным направлениям, включая работу в международных организациях. И двусторонние отношения тоже идут по восходящей, включая размер торгового оборота, экономики", - сказал Медведев на встрече, добавив, что важное значение играют и связи между правящими политическими партиями двух стран: "Единой Россией" и Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ).
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029260605.html
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в мире, россия, лаос, москва, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, единая россия
В мире, Россия, Лаос, Москва, Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит, Единая Россия
Медведев рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Медведев: двусторонние отношения России и Лаоса развиваются по всем направлениям