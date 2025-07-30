https://ria.ru/20250730/medvedev-2032426068.html

Медведев встретился с президентом Лаоса

Медведев встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025

Медведев встретился с президентом Лаоса

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:29:00+03:00

2025-07-30T17:29:00+03:00

2025-07-30T17:45:00+03:00

лаос

дмитрий медведев

тхонглун сисулит

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Провел встречу с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В ходе встречи, видео которой опубликовал Медведев, он отметил, что рад встрече с президентом Лаоса."Мы сейчас пытались подсчитать, сколько раз мы вообще встречались, работая в разных должностях. И не смогли эту цифру определить до конца. Но это хорошо, это означает, что мы много общаемся, потому что наши страны дружественные, мы партнеры", - сказал Медведев во время встречи.

https://ria.ru/20250710/laos-2028336865.html

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лаос, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, россия