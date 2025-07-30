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Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС - РИА Новости, 30.07.2025
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16:21 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html
Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС
Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС - РИА Новости, 30.07.2025
Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС
Все участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах доставлены в лагерь МЧС и находятся в безопасности, по итогам оценки... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:21:00+03:00
2025-07-30T16:21:00+03:00
парамушир
курильские острова
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах доставлены в лагерь МЧС и находятся в безопасности, по итогам оценки ущерба будет принято решение, продолжать ли работу на острове Шумшу, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором сообщил, что лагерь РГО смыло цунами на восточном побережье на Курилах. "В настоящий момент все участники комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", проводимой РГО и Экспедиционным центром Минобороны, работающие в этом полевом сезоне на островах Шумшу и Парамушире, находятся в безопасности... Все участники перебазированы в лагерь МЧС", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что отряд экспедиции и полевой научный лагерь на Парамушире не пострадали. "По итогам оценки ущерба имущества и оборудования будет принято решение о продолжении экспедиции на Шумшу", - добавили в РГО. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7.
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парамушир
курильские острова
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парамушир, курильские острова, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Парамушир, Курильские острова, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС

РГО сообщило, что все участники экспедиции на Курилах доставлены в лагерь МЧС

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах доставлены в лагерь МЧС и находятся в безопасности, по итогам оценки ущерба будет принято решение, продолжать ли работу на острове Шумшу, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором сообщил, что лагерь РГО смыло цунами на восточном побережье на Курилах.
"В настоящий момент все участники комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", проводимой РГО и Экспедиционным центром Минобороны, работающие в этом полевом сезоне на островах Шумшу и Парамушире, находятся в безопасности... Все участники перебазированы в лагерь МЧС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что отряд экспедиции и полевой научный лагерь на Парамушире не пострадали. "По итогам оценки ущерба имущества и оборудования будет принято решение о продолжении экспедиции на Шумшу", - добавили в РГО.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7.
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ПарамуширКурильские островаСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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