https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html

Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС

Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС - РИА Новости, 30.07.2025

Участников экспедиции РГО на Курилах доставили в лагерь МЧС

Все участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах доставлены в лагерь МЧС и находятся в безопасности, по итогам оценки... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:21:00+03:00

2025-07-30T16:21:00+03:00

2025-07-30T16:21:00+03:00

парамушир

курильские острова

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах доставлены в лагерь МЧС и находятся в безопасности, по итогам оценки ущерба будет принято решение, продолжать ли работу на острове Шумшу, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором сообщил, что лагерь РГО смыло цунами на восточном побережье на Курилах. "В настоящий момент все участники комплексной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", проводимой РГО и Экспедиционным центром Минобороны, работающие в этом полевом сезоне на островах Шумшу и Парамушире, находятся в безопасности... Все участники перебазированы в лагерь МЧС", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что отряд экспедиции и полевой научный лагерь на Парамушире не пострадали. "По итогам оценки ущерба имущества и оборудования будет принято решение о продолжении экспедиции на Шумшу", - добавили в РГО. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7.

https://ria.ru/20250730/turisty-2032295289.html

парамушир

курильские острова

сахалинская область

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парамушир, курильские острова, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия