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Канал партии "Единая Россия" появился в мессенджере Мах - РИА Новости, 30.07.2025
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15:46 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/max-2032396725.html
Канал партии "Единая Россия" появился в мессенджере Мах
Канал партии "Единая Россия" появился в мессенджере Мах - РИА Новости, 30.07.2025
Канал партии "Единая Россия" появился в мессенджере Мах
"Единая Россия" начала работу на платформе национального мессенджера Max, сообщили в партии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:46:00+03:00
2025-07-30T15:46:00+03:00
технологии
россия
единая россия
мессенджер max
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Единая Россия" начала работу на платформе национального мессенджера Max, сообщили в партии. "Единая Россия" стала первой политической партией с каналом в российском мессенджере Max – мы начинаем работу и на его платформе", - написали в Telegram-канале ЕР. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
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технологии, россия, единая россия, мессенджер max
Технологии, Россия, Единая Россия, Мессенджер Max
Канал партии "Единая Россия" появился в мессенджере Мах

"Единая Россия" стала первой партией с каналом в мессенджере Мах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Единая Россия" начала работу на платформе национального мессенджера Max, сообщили в партии.
"Единая Россия" стала первой политической партией с каналом в российском мессенджере Max – мы начинаем работу и на его платформе", - написали в Telegram-канале ЕР.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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