https://ria.ru/20250730/max-2032341577.html

В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max

В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 30.07.2025

В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max

Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:18:00+03:00

2025-07-30T13:18:00+03:00

2025-07-30T13:18:00+03:00

мессенджер max

тюменская область

россия

общество

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ТЮМЕНЬ, 30 июл - РИА Новости. Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента образования. "В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 года № 156-ФЗ в Тюменской области с 1 сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях (включая педагогов, родителей и обучающихся) планируется поэтапный переход на национальный мессенджер Max", - сообщили в пресс-службе. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Мax. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

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мессенджер max, тюменская область, россия, общество