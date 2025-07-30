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В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 30.07.2025
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13:18 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/max-2032341577.html
В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max
В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 30.07.2025
В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max
Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:18:00+03:00
2025-07-30T13:18:00+03:00
мессенджер max
тюменская область
россия
общество
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ТЮМЕНЬ, 30 июл - РИА Новости. Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента образования. "В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 года № 156-ФЗ в Тюменской области с 1 сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях (включая педагогов, родителей и обучающихся) планируется поэтапный переход на национальный мессенджер Max", - сообщили в пресс-службе. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Мax. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
https://ria.ru/20250725/max-2031463191.html
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мессенджер max, тюменская область, россия, общество
Мессенджер Max, Тюменская область, Россия, Общество
В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max

Образовательные учреждения Тюменской области с 1 сентября начнут переход на Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 июл - РИА Новости. Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента образования.
"В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 года № 156-ФЗ в Тюменской области с 1 сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях (включая педагогов, родителей и обучающихся) планируется поэтапный переход на национальный мессенджер Max", - сообщили в пресс-службе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
29 июля, 11:20
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Мax. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
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В мессенджере MAX начала работать образовательная платформа "Сферум"
25 июля, 16:40
 
Мессенджер MaxТюменская областьРоссияОбщество
 
 
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