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Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину - РИА Новости, 30.07.2025
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16:59 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/matveev-2032418521.html
Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину
Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину - РИА Новости, 30.07.2025
Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину
Двое фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре частично признали вину, несовершеннолетний обвиняемый отрицал свою... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:59:00+03:00
2025-07-30T16:59:00+03:00
происшествия
россия
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самарская область
михаил матвеев
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Двое фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре частично признали вину, несовершеннолетний обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению на заседании Промышленного районного суда Самары, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Фигурантов обвиняют в покушении на убийство Матвеева и его водителя при выполнении ими общественного долга, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия. "Частично признаю (вину - ред.) по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказал один из фигурантов Некруз Бохиров. Второй фигурант Мурод Мусуров также признал вину частично, не уточнив, с какой частью обвинения не согласен. Несовершеннолетний обвиняемый не признал вину ни по одному эпизоду. Ранее в СУ СК России по Самарской области сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Матвеева. На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. По данным СУСК России по области, находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.
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происшествия, россия, самара, самарская область, михаил матвеев, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину

Два фигуранта дела о покушении на депутата Матвеева частично признали вину

© Михаил МатвеевСуд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре
Суд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Михаил Матвеев
Суд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Двое фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре частично признали вину, несовершеннолетний обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению на заседании Промышленного районного суда Самары, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантов обвиняют в покушении на убийство Матвеева и его водителя при выполнении ими общественного долга, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия.
© Фото : Михаил Матвеев/TelegramНекруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре
Некруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Михаил Матвеев/Telegram
Некруз Бахиров, обвиняемый в покушении на депутата Госдумы в Самаре
"Частично признаю (вину - ред.) по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказал один из фигурантов Некруз Бохиров. Второй фигурант Мурод Мусуров также признал вину частично, не уточнив, с какой частью обвинения не согласен. Несовершеннолетний обвиняемый не признал вину ни по одному эпизоду.
Ранее в СУ СК России по Самарской области сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Матвеева.
На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку.
По данным СУСК России по области, находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьМихаил МатвеевГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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