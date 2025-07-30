https://ria.ru/20250730/matcha-2032419505.html

Матча может стать дефицитным товаром, пишет WP

Матча может стать дефицитным товаром, пишет WP - РИА Новости, 30.07.2025

Матча может стать дефицитным товаром, пишет WP

Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:03:00+03:00

2025-07-30T17:03:00+03:00

2025-07-30T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на импортеров продукции. Как отмечает издание со ссылкой на продавцов чая, спрос на него резко вырос с прошлого года. "Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом", - пишет газета со ссылкой на гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашолу. По словам Фашолы, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено "беспрецедентным" оптовым и розничным спросом на матча. Фашола добавил изданию, что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки в отношении Японии вынудит продавцов матча поднять цены на продукцию, что может негативно сказаться на спросе. Газета также отмечает, что популяризация на родине, в Японии, и туризм в страну поставили матча под угрозу дефицита. Например, некоторые магазины уже начали отпускать не более одной упаковки матча в руки.

https://ria.ru/20250609/chay-2021691436.html

https://ria.ru/20250406/chay-1997100811.html

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в мире, япония, сша, дональд трамп