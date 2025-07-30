Матча может стать дефицитным товаром, пишет WP
WP: матча может стать дефицитным товаром из-за неурожая в Японии
© Pixabay / dungthuyvunguyenЗеленый чай матча
© Pixabay / dungthuyvunguyen
Зеленый чай матча. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на импортеров продукции.
Как отмечает издание со ссылкой на продавцов чая, спрос на него резко вырос с прошлого года.
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"Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом", - пишет газета со ссылкой на гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашолу.
По словам Фашолы, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено "беспрецедентным" оптовым и розничным спросом на матча.
Фашола добавил изданию, что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки в отношении Японии вынудит продавцов матча поднять цены на продукцию, что может негативно сказаться на спросе. Газета также отмечает, что популяризация на родине, в Японии, и туризм в страну поставили матча под угрозу дефицита. Например, некоторые магазины уже начали отпускать не более одной упаковки матча в руки.
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