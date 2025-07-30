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Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ - РИА Новости, 30.07.2025
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23:07 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/mask-2032479879.html
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ - РИА Новости, 30.07.2025
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. РИА Новости, 30.07.2025
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2025-07-30T23:07:00+03:00
технологии
илон маск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. "Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - написал Маск в социальной сети X.
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РИА Новости
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96
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технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ

Маск: путь к решению проблем голода и бедности лежит через ИИ и робототехнику

© Getty Images / PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / Pool
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику.
"Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - написал Маск в социальной сети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ, узнал Reuters
25 июля, 18:35
 
ТехнологииИлон Маск
 
 
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