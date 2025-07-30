https://ria.ru/20250730/mask-2032479879.html

Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ

Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ - РИА Новости, 30.07.2025

Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:07:00+03:00

2025-07-30T23:07:00+03:00

2025-07-30T23:07:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. "Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - написал Маск в социальной сети X.

https://ria.ru/20250725/mask-2031503920.html

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технологии, илон маск