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Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ - РИА Новости, 30.07.2025
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:07:00+03:00
2025-07-30T23:07:00+03:00
2025-07-30T23:07:00+03:00
технологии
илон маск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. "Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - написал Маск в социальной сети X.
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технологии, илон маск
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
Маск: путь к решению проблем голода и бедности лежит через ИИ и робототехнику