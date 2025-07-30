https://ria.ru/20250730/makron-2032263590.html

Все дороги ведут в Киев: у Макрона осталась последняя надежда

Все дороги ведут в Киев: у Макрона осталась последняя надежда - РИА Новости, 30.07.2025

Все дороги ведут в Киев: у Макрона осталась последняя надежда

Президент Франции Эммануэль Макрон стал самым непопулярным президентом в истории Франции: рейтинг одобрения снизился до 19%, а поводов к тому, чтобы он отрос... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

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2025-07-30T12:06:00+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон стал самым непопулярным президентом в истории Франции: рейтинг одобрения снизился до 19%, а поводов к тому, чтобы он отрос обратно, нет и не предвидится.Антирекорд достигнут несмотря на сильных конкурентов. Например, погрязшего в коррупции и надоевшего всем под конец правления Жака Ширака, или Франсуа Олланда, чью волю, харизму и работоспособность сравнивали с куском ветоши. Однако никто из них не судился с американской блогершей из-за слов о том, что жена президента Франции — это мужик, а Макрон решил пойти в суд, чтоб доказать, что его бьет настоящая женщина. Даже для родины гиньоля такая политика — как-то чересчур.Другое дело, что в непопулярности французского лидера его отношения с супругой вряд ли играют критичную роль. Скорее, нация протрезвела от преждевременно принятого шампанского.В первой половине года рейтинг Макрона рос, а сам он играл Наполеона и предлагал тост — за Европу и за победу над Москвой. У французов тогда были серьезные опасения насчет Трампа. Не бросит ли он ЕС в противостоянии с Россией? Не сдерет ли со Старого Света три новых шкуры? Не заставит ли признать поражение в конфликте вокруг Украины, на который столько потрачено? Не будет ли Франции больно и обидно примерно за все?И тут вперед вышел он, чтоб повести за собой. Все вспомнили, что у Макрона с непредсказуемым и антиевропейски настроенным Трампом есть особая связь, иными словами, француз втерся к американцу в доверие и пообещал своим — Америка не бросит. А если вдруг бросит, то Европа справится, потому что ее поведет за собой Франция — ядерная держава с территориями в трех океанах.Предположительно в тот момент и бахнули шампанского. А потом выяснилось, что Трамп, может, и не бросит, но три шкуры все-таки сдерет. Одну — ради НАТО. Вторую — на закупки американских вооружений для Украины. Третью — чисто для себя. "Особые отношения" с Макроном, даже если они правда были, помочь Европе не смогли: день подписания торгового соглашения между США и ЕС французский премьер Франсуа Байру назвал черным днем.Что же касается Макрона, он официально выпал из числа любимчиков: Трамп с ним поссорился и назвал "ищущим внимания человеком", который всегда и все понимает неправильно. Тем временем подоспел счет за застолье с Владимиром Зеленским, а современные французы ценят наполеоновские замахи ровно до тех пор, пока за них не приходится платить из собственного кармана. Премьер Байру (популярный в прошлом политик, за чьим авторитетом Макрон пытается спрятаться), так и сказал — "каждый должен будет внести свой вклад".Из того плана, что предложило правительство, наиболее шумно обсуждали упразднение двух государственных выходных — пасхального понедельника и Дня Победы (8 мая), хотя тут, казалось бы, и спорить не о чем. Какая еще победа над нацизмом, если речь о Франции? Зачем исламизирующейся стране пасхальный понедельник?Гораздо важнее, что правительство полностью заморозит госрасходы, включая индексацию пенсий и социальных выплат. Исключение — это финансирование Украины. Его Макрон лично обещал наращивать, и с тех пор он самый непопулярный президент в истории французов.В защиту Макрона можно сказать, что прежде он был жаден и пытался на украинцах сэкономить. За наполеоновские планы платили в основном немцы, и в некоторые периоды конфликта вокруг Украины вклад Парижа был десятикратно скромнее, чем вклад Берлина. Теперь, когда ВСУ ежедневно отступают на критически значимых участках фронта, а из числа их прямых спонсоров вышли США, сберечь кредитку не получится. А дальше — только хуже, что для обычного француза означает — дороже.Чтобы в одиночку тянуть украинский проект еще как минимум три с половиной года (то есть до возможного возвращения Демократической партии США в Белый дом), всему Евросоюзу придется пояса затянуть. А ведь итог противостояния предсказуем: фиаско. Строго говоря, этим закончились все внешнеполитические проекты президента Макрона. Заявляя о желании отправить войска под Одессу для сдерживания России, он апеллирует к ностальгическому чувству французов по временам большой, сильной и независимой империи. Реальная Франция сегодняшнего дня сматывает удочки даже в зонах своего традиционного влияния. Какая ей Одесса?Несколько дней назад было объявлено о выводе французских войск из Сенегала. До того их выпроводили из Мали, Буркина-Фасо, Нигера, ЦАР, Чада и Кот д'Ивуара. Увидел француза — гони его в шею: по всей Африке теперь такие же порядки, какие были в Азии XX века.Этим летом обвал влияния дошел до тела самой Франции — ее заморских территорий. Меланезийская Новая Каледония с огромными запасами никеля после серии туземных бунтов добилась беспрецедентной автономии от Парижа, сохранив подчиненность (наверняка временную) только в вопросах обороны. Макрон отступил под напором немногочисленного народа, известного как канаки, а угрожать пытается русским, смешной человек.Как политик, стабильно проигрывающий везде, кроме президентских выборов во Франции, Макрон стал символом пустопорожней болтовни, неудач и упущенных возможностей. Он токсичен для своих союзников и собственной страны. Он испортил отношения со всеми контрагентами Франции, включая Еврокомиссию. Он агрессивно не нравится абсолютному большинству причастных — и в этих условиях отрадно, что его единственным другом в большой политике остается Владимир Зеленский. Это его последний шанс зацепиться за историю. Его недоеденная лошадь.После очередного телефонного разговора с Макроном Зеленский заявил, что ждет от России перемирия и "встречи на высшем уровне" (то есть с Владимиром Путиным), на которой "обязательно должен быть представитель Европы" (то есть Макрон). Обсуждать вероятность такой встречи смешно — сейчас вообще никто, включая Запад, не настроен на "хотелки" Зеленского. Но французский президент давно заслужил персональный отказ в форме посыла к черту.Так же хотели бы поступить четверо французов из пяти. Но им придется и дальше терпеть безнадежного неудачника в качестве национального лидера, тогда как России незачем отказывать себе в удовольствии демонстрировать в отношении Макрона с его идеями, угрозами и требованиями любую форму высокомерного пренебрежения.Потому что он худший, вот почему.

https://ria.ru/20250729/makron-2032158319.html

https://ria.ru/20250727/makron-2031754088.html

https://ria.ru/20250727/ukraina-2031771598.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031124346.html

https://ria.ru/20250724/frantsiya-2031028372.html

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в мире, франция, россия, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, франсуа байру, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, аналитика