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Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы - РИА Новости, 30.07.2025
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03:34 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы - РИА Новости, 30.07.2025
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы
Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:34:00+03:00
2025-07-30T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется специальный транспорт и специальная подготовка, рассказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. "Огромная территория и наличие экстремальных климатических зон делают доставку лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты России сложной логистической задачей, которая требует специализированного транспорта и тщательной подготовки", — отметил Власов. "Снабжение регионов фармацевтической продукцией упростилось благодаря внедрению централизованных систем закупок лекарств во многих субъектах Федерации. Этот подход позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и обеспечить непрерывное поступление необходимых медикаментов и изделий", - добавил он. Власов пояснил, что централизованная система закупок решает сразу две важные проблемы: отсутствие у некоторых больниц подходящих подъездных путей для крупногабаритного транспорта и недостаточное оснащение для разгрузки термолабильных препаратов. Одной из главных задач при транспортировке лекарств является соблюдение температурного режима. Так, вакцины и иммунобиологические препараты требуют транспортировки в диапазоне от +2 до +8°C. При этом отклонение от температурных параметров при транспортировке лекарственных препаратов недопустимо. Это может привести к потере качества и эффективности фармпродукции и, как следствие, поставить под угрозу здоровье пациентов, добавил Власов. Он рассказал, что в труднодоступные регионы доставка часто осуществляется мультимодальными перевозками с использованием различных видов транспорта. "Если стандартные грузовые машины с рефрижераторами не могут преодолеть бездорожье, лекарства в термоконтейнерах с хладоэлементами перевозятся на транспортных средствах повышенной проходимости. В регионы с неразвитой или отсутствующей дорожной инфраструктурой термоконтейнеры с препаратами зачастую доставляются малой авиацией, включая санитарную", — пояснил Власов. При этом в случаях, когда наземное сообщение затруднено или полностью прекращено, единственно возможным способом доставки лекарственных препаратов является водный транспорт, добавил он.
https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html
https://ria.ru/20230921/novye-1897713723.html
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы

Снабжение регионов лекарствами упростилось благодаря централизованным закупкам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛекарства в одной из аптек Москвы
Лекарства в одной из аптек Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лекарства в одной из аптек Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется специальный транспорт и специальная подготовка, рассказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.
"Огромная территория и наличие экстремальных климатических зон делают доставку лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты России сложной логистической задачей, которая требует специализированного транспорта и тщательной подготовки", — отметил Власов.
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"Снабжение регионов фармацевтической продукцией упростилось благодаря внедрению централизованных систем закупок лекарств во многих субъектах Федерации. Этот подход позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и обеспечить непрерывное поступление необходимых медикаментов и изделий", - добавил он.
Власов пояснил, что централизованная система закупок решает сразу две важные проблемы: отсутствие у некоторых больниц подходящих подъездных путей для крупногабаритного транспорта и недостаточное оснащение для разгрузки термолабильных препаратов.
Одной из главных задач при транспортировке лекарств является соблюдение температурного режима. Так, вакцины и иммунобиологические препараты требуют транспортировки в диапазоне от +2 до +8°C. При этом отклонение от температурных параметров при транспортировке лекарственных препаратов недопустимо. Это может привести к потере качества и эффективности фармпродукции и, как следствие, поставить под угрозу здоровье пациентов, добавил Власов.
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Он рассказал, что в труднодоступные регионы доставка часто осуществляется мультимодальными перевозками с использованием различных видов транспорта.
"Если стандартные грузовые машины с рефрижераторами не могут преодолеть бездорожье, лекарства в термоконтейнерах с хладоэлементами перевозятся на транспортных средствах повышенной проходимости. В регионы с неразвитой или отсутствующей дорожной инфраструктурой термоконтейнеры с препаратами зачастую доставляются малой авиацией, включая санитарную", — пояснил Власов.
При этом в случаях, когда наземное сообщение затруднено или полностью прекращено, единственно возможным способом доставки лекарственных препаратов является водный транспорт, добавил он.
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