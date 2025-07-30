https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html

Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы

Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы - РИА Новости, 30.07.2025

Эксперт рассказал о сложностях доставки лекарств в регионы

Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:34:00+03:00

2025-07-30T03:34:00+03:00

2025-07-30T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Доставка лекарств в регионы России из-за огромных территорий и наличия экстремальных климатических зон является сложной логистической задачей, для это требуется специальный транспорт и специальная подготовка, рассказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. "Огромная территория и наличие экстремальных климатических зон делают доставку лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты России сложной логистической задачей, которая требует специализированного транспорта и тщательной подготовки", — отметил Власов. "Снабжение регионов фармацевтической продукцией упростилось благодаря внедрению централизованных систем закупок лекарств во многих субъектах Федерации. Этот подход позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и обеспечить непрерывное поступление необходимых медикаментов и изделий", - добавил он. Власов пояснил, что централизованная система закупок решает сразу две важные проблемы: отсутствие у некоторых больниц подходящих подъездных путей для крупногабаритного транспорта и недостаточное оснащение для разгрузки термолабильных препаратов. Одной из главных задач при транспортировке лекарств является соблюдение температурного режима. Так, вакцины и иммунобиологические препараты требуют транспортировки в диапазоне от +2 до +8°C. При этом отклонение от температурных параметров при транспортировке лекарственных препаратов недопустимо. Это может привести к потере качества и эффективности фармпродукции и, как следствие, поставить под угрозу здоровье пациентов, добавил Власов. Он рассказал, что в труднодоступные регионы доставка часто осуществляется мультимодальными перевозками с использованием различных видов транспорта. "Если стандартные грузовые машины с рефрижераторами не могут преодолеть бездорожье, лекарства в термоконтейнерах с хладоэлементами перевозятся на транспортных средствах повышенной проходимости. В регионы с неразвитой или отсутствующей дорожной инфраструктурой термоконтейнеры с препаратами зачастую доставляются малой авиацией, включая санитарную", — пояснил Власов. При этом в случаях, когда наземное сообщение затруднено или полностью прекращено, единственно возможным способом доставки лекарственных препаратов является водный транспорт, добавил он.

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

https://ria.ru/20230921/novye-1897713723.html

https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, здоровье - общество