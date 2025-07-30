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Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 30.07.2025
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18:48 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kuban-2032443999.html
Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее
Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 30.07.2025
Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее
Новый исторический рекорд потребления мощности побит в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:48:00+03:00
2025-07-30T18:48:00+03:00
общество
республика адыгея
краснодарский край
со еэс
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новый исторический рекорд потребления мощности побит в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы. "Сегодня при среднесуточной температуре 30,2 °C в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея достигнут новый абсолютный исторический максимум потребления мощности в 6 547 МВт, что на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года", - сказали в СО ЕЭС. Кроме того, новые летние максимумы потребления мощности зафиксированы в энергосистемах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - Алании: 348 МВт и 311 МВт. Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистеме Крыма и Севастополя при среднесуточной температуре воздуха 28,5 градусов Цельсия, добавили в "Системном операторе". Он составил 1687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.
https://ria.ru/20250730/elektroenergiya-2032443210.html
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общество, республика адыгея, краснодарский край, со еэс
Общество, Республика Адыгея, Краснодарский край, СО ЕЭС
Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее

На Кубани и в Адыгее побит исторический рекорд по потреблению энергомощности

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новый исторический рекорд потребления мощности побит в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы.
"Сегодня при среднесуточной температуре 30,2 °C в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея достигнут новый абсолютный исторический максимум потребления мощности в 6 547 МВт, что на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года", - сказали в СО ЕЭС.
Кроме того, новые летние максимумы потребления мощности зафиксированы в энергосистемах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - Алании: 348 МВт и 311 МВт.
Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистеме Крыма и Севастополя при среднесуточной температуре воздуха 28,5 градусов Цельсия, добавили в "Системном операторе". Он составил 1687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.
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ОбществоРеспублика АдыгеяКраснодарский крайСО ЕЭС
 
 
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