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В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар - РИА Новости, 30.07.2025
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11:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kuban-2032315285.html
В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар
В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар - РИА Новости, 30.07.2025
В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар
Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:52:00+03:00
2025-07-30T11:52:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кабардинка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. "Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка в 11.10 ликвидирован на примерной площади 12,5 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении. Во вторник, 29 июля, в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве на площади 9 гектаров, позднее возгорание было локализовано на площади 12,5 гектаров, к ликвидации пожара привлекали более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, был привлечен вертолет Ми-8.
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краснодарский край
кабардинка
россия
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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
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происшествия, краснодарский край, кабардинка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Краснодарский край, Кабардинка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар

В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар на площади 12,5 гектара

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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
"Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка в 11.10 ликвидирован на примерной площади 12,5 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.
Во вторник, 29 июля, в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве на площади 9 гектаров, позднее возгорание было локализовано на площади 12,5 гектаров, к ликвидации пожара привлекали более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, был привлечен вертолет Ми-8.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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ПроисшествияКраснодарский крайКабардинкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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