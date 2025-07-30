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В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар

В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар - РИА Новости, 30.07.2025

В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар

Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:52:00+03:00

2025-07-30T11:52:00+03:00

2025-07-30T11:52:00+03:00

происшествия

краснодарский край

кабардинка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. "Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка в 11.10 ликвидирован на примерной площади 12,5 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении. Во вторник, 29 июля, в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве на площади 9 гектаров, позднее возгорание было локализовано на площади 12,5 гектаров, к ликвидации пожара привлекали более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, был привлечен вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20250729/pozhar--2032169963.html

краснодарский край

кабардинка

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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8. 2025-07-30T11:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, кабардинка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш